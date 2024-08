SC Pfaffenschlag besiegt USV Windigsteig in einer spannenden Partie mit 2:1

Spielberichte

Details Donnerstag, 15. August 2024 12:43

In einem fesselnden Match der 2. Klasse Waldviertel Zentral sicherte sich der SC Pfaffenschlag vor etwa 200 Zuschauer einen knappen 2:1-Sieg gegen den USV Windigsteig. Bereits in der ersten Halbzeit legte der Sportclub Pfaffenschlag den Grundstein für den Erfolg, bevor der Sportverein Windigsteig in der Schlussphase eine Aufholjagd startete. Trotz aller Bemühungen reichte es für die Gastgeber am Ende nicht für einen Punktgewinn.

Frühe Führung durch Pfaffenschlag

Die Partie begann mit viel Tempo, und schon in der zweiten Minute hatte SC Pfaffenschlag die erste große Chance. Nach einer Unstimmigkeit in der Hintermannschaft des USV Windigsteig kam Spielhofer zum Abschluss, aber Hejnicek im Tor der Heimischen konnte parieren und Macha klärte die Situation. Nur acht Minuten später zog Batrla für die Gäste ab, doch erneut war Hejnicek zur Stelle.

In der 14. Minute fiel schließlich das erste Tor des Spiels. Tomas Batrla vom SC Pfaffenschlag nutzte einen weiten Einwurf, um den Ball direkt zu nehmen. Ein abgefälschter Schuss ließ Hejnicek keine Chance, und es stand 0:1. Der SC Pfaffenschlag drückte weiter aufs Tempo, während der USV Windigsteig sich schwer tat, ins Spiel zu finden. In der 16. Minute vergab Batrla eine weitere Gelegenheit, und kurz darauf versuchte es Jonas Bauer aus der Distanz, doch erneut war Hejnicek auf dem Posten.

Der USV Windigsteig fand erst in der 25. Minute zu seinem ersten Abschluss. Ein hoher Ball von Lerch landete bei Naber, dessen Schuss jedoch von Deres gehalten wurde. Die Gastgeber wurden allmählich stärker, aber zwingende Chancen blieben aus. Ein direkter Eckball von Lerch in der 33. Minute sowie ein Abschluss von Brabec nach Vorarbeit von Wimmer in der 37. Minute brachten keinen Erfolg. Zur Halbzeit stand es 0:1.

Spannende Schlussphase

Der zweite Durchgang begann zunächst ohne größere Höhepunkte. In der 51. Minute versuchte es Kandler nach einem flachen Eckball von Naber, aber sein Schuss war zu schwach, um Deres im Tor der Pfaffenschlager zu überwinden. Auch nach einer Stunde Spielzeit blieb das Spiel ausgeglichen. Erst in der 62. Minute schaffte SC Pfaffenschlag das 0:2 durch Jonas Bauer. Einen perfekten Pass durch die Gasse nutzte Bauer aus seitlicher Position und schoss durch die Beine von Hejnicek ins Tor.

Der Sportverein Windigsteig zeigte sich jedoch unbeeindruckt und suchte weiter nach Chancen. In der 68. Minute setzte Naber einen Pass von Polly knapp am Tor vorbei, und in der 75. Minute konnte Deres einen Freistoß von Lerch nur mit Mühe abwehren. In der 80. Minute prüfte Batrla erneut Hejnicek, der den Ball sicher festhielt.

Die Gastgeber kamen schließlich in der 87. Minute zum Anschlusstreffer. Ein hoher Ball führte zu einem Patzer von Deres, den Manfred Wimmer nutzte, um zum 1:2 einzuschieben. Der Sportverein Windigsteig war wieder im Spiel und drängte in den letzten Minuten auf den Ausgleich. In der 90. Minute legte Manfred Wimmer für Nino Wimmer auf, dessen Kopfball jedoch von Deres stark pariert wurde.

Am Ende reichten die sechs Minuten Nachspielzeit nicht mehr, um das Blatt zu wenden. Der SC Pfaffenschlag verteidigte den knappen Vorsprung und verließ das Spielfeld als Sieger. Das Spiel endete mit 1:2, und die Gäste nahmen drei wertvolle Punkte mit nach Hause.

2. Klasse Waldviertel Zentral: Windigsteig : Pf.schlag - 1:2 (0:1)

87 Manfred Wimmer 1:2

62 Jonas Bauer 0:2

14 Tomas Batrla 0:1

