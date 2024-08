UFC Lok Langschlag startet mit überzeugendem 4:1-Sieg in die Saison

Spielberichte

Der UFC Lok Langschlag startete die neue Saison in der 2. Klasse Waldviertel Zentral mit einem beeindruckenden 4:1-Heimsieg gegen den USV Windigsteig. Nachdem die Gäste zur Halbzeit noch in Führung lagen, drehte die Heimmannschaft die Partie in der zweiten Hälfte durch eine Serie von Toren und sicherte sich die drei Punkte. Besonders Zdenek Kuna glänzte mit einer herausragenden Leistung und war maßgeblich am Erfolg beteiligt.

Lerch bringt Gäste in Front

Das Spiel begann mit einem ersten Warnschuss des Heimteams, als Niklas Höbarth es probierte, sein Schuss jedoch zu schwach war, um den gegnerischen Torwart zu gefährden. Doch auch der USV kam früh zu Chancen. Bereits in der 7. Minute schoss Wimmer aus spitzem Winkel, konnte aber nicht erfolgreich abschließen. Kurz darauf probierte es Wimmer erneut, doch auch dieser Versuch wurde vom Langschläger Torwart sicher gehalten.

In der 11. Minute hatte der UFC eine große Chance, als Vanek in den Sechzehner einzog und seinen Schuss ins lange Eck an die Stange setzte. Der USV Windigsteig ergriff schließlich die Initiative und erzielte in der 34. Minute das erste Tor des Spiels. Daniel Lerch köpfte nach einer präzisen Flanke von Eschelmüller perfekt ins Eck und brachte die Gäste in Führung. Diese Führung hielt bis zur Halbzeitpause.

Dominante Hausherren drehen Spiel

Nach einer witterungsbedingten Verzögerung beim Start der zweiten Halbzeit zeigte der UFC Lok Langschlag eine beeindruckende Leistung. Bereits in der 47. Minute gelang Milan Stanek der Ausgleich. Nach einem flachen Stanglpass von Vanek verwandelte Stanek eiskalt im Zentrum.

Nur sieben Minuten später konnte der UFC das Spiel komplett drehen. Patrik Vanek schoss aus spitzer Position aufs Tor und brachte sein Team mit 2:1 in Führung. Die Gastgeber ließen nicht locker und erzielten in der 63. Minute durch Patrick Prock das 3:1. Prock zog aus der Distanz ab, und sein Schuss senkte sich unhaltbar ins Eck – ein sehenswerter Treffer.

Das Spiel wurde von nun an zunehmend von den Gastgebern kontrolliert. In der 68. Minute stellte Zdenek Kuna den Endstand von 4:1 her. Nach einem Eckball stieg Kuna am höchsten und köpfte den Ball ins Netz.

Trotz einiger weiterer Chancen auf beiden Seiten, darunter ein abgefälschter Abschluss, den Hejnicek stark hielt, und ein missglückter Versuch von Höbarth, blieb es beim 4:1-Endstand. Der USV Windigsteig versuchte in den letzten Minuten, den Rückstand zu verkürzen, doch die heimische Abwehr stand sicher. Der UFC Lok Langschlag feierte somit einen gelungenen Saisonauftakt und konnte vor heimischem Publikum einen klaren Sieg einfahren.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Alexander Irschik

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Alexander Irschik mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.