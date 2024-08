USV Windigsteig setzt sich gegen Bad Großpertholz knapp durch

Spielberichte

Der USV Windigsteig hat sich in einer spannenden Partie gegen den USC Bad Großpertholz mit 2:1 durchgesetzt. In einem Spiel, das lange Zeit ohne Tore blieb, fielen alle Treffer in der zweiten Halbzeit. Die Gastgeber setzten sich schließlich knapp durch und sicherten sich damit wichtige Punkte in der 2. Klasse Waldviertel Zentral.

Ausgeglichene erste Halbzeit

Die Begegnung begann intensiv, jedoch ohne klare Torchancen in den ersten Minuten. Schon in der 5. Minute kam es nach einem Eckball zu einer ersten Möglichkeit für die Gäste, als der aufgerückte Lenc zum Kopfball kam. Der Versuch fiel jedoch zu zentral aus und wurde sicher von Hejnicek aufgenommen.

Die Hausherren hatten in der 9. Minute eine vielversprechende Aktion, als Brabec durch auf Lerch spielte. Lerch setzte noch einen Haken, legte sich den Ball jedoch zu weit vor, sodass sein Abschluss nur im Rutschen zustande kam und Rosenmayer problemlos parieren konnte. Auf der anderen Seite probierte es Kucera für Bad Großpertholz in der 12. Minute aus der zweiten Reihe, sein Schuss ging aber über das Tor.

Das Spiel blieb weiterhin ausgeglichen. In der 22. Minute verzeichnete Thaller einen harmlosen Abschluss für die Gäste. Der Sportverein Windigsteig hatte in der 26. Minute eine weitere Chance, als Lerch auf Polly spielte, dessen Schuss jedoch über das Tor ging.

Die 35. Minute brachte einen gefährlichen Versuch von Popp, der nach einem geklärten Freistoßball aus der zweiten Reihe volley abzog. Rosenmayer klärte jedoch per Faustabwehr. Kurz vor der Pause lief Kucera nach einem hohen Pass gut ein, konnte aber keinen guten Abschluss zustande bringen, sodass der Ball über den Kasten ging (41. Minute). So ging es mit einem 0:0 in die Halbzeitpause.

Macha bringt Hausherren auf die Siegerstraße

Die zweite Halbzeit begann mit einer ersten guten Chance für Windigsteig in der 50. Minute, als Naber aus spitzem Winkel abzog. Doch auch hier war Rosenmayer zur Stelle und klärte per Fußabwehr. Der USV Windigsteig zeigte sich zunehmend gefährlicher und musste in der 52. Minute einen vermeintlichen Treffer von Lerch hinnehmen, der jedoch aufgrund einer Abseitsstellung nicht anerkannt wurde.

In der 63. Minute fiel dann das erste Tor des Abends. Nach einem Corner von Lerch stand Michal Macha goldrichtig im Zentrum und köpfte zur 1:0-Führung für den Sportverein Windigsteig ein. Nur wenige Minuten später hätte Lerch die Führung ausbauen können, aber Rosenmayer parierte erneut glänzend.

Als die letzten zehn Minuten angebrochen waren, blieb die Defensive des USV Windigsteig standhaft, während die Gäste vermehrt auf hohe Bälle setzten. Doch in der 88. Minute war es erneut der Gastgeber, der zuschlug. Meyer erkämpfte sich den Ball, wurde gefoult, doch der Schiedsrichter ließ Vorteil gelten. Escalona spielte den Ball ins Zentrum, wo Nikolas Naber zum 2:0 einschob.

Die Partie schien entschieden, doch der USC Bad Großpertholz gab nicht auf und kam in der 90. Minute noch zum Anschlusstreffer. Miroslav Kucera nutzte einen hohen Ball, nahm ihn mit der Brust an, spielte den Torhüter aus und schob zum 2:1 ein. Trotz der Nachspielzeit von drei Minuten gelang es den Gästen jedoch nicht, den Ausgleich zu erzielen. Mit dem Schlusspfiff endete das Spiel somit 2:1 für den USV Windigsteig, der sich dank einer starken zweiten Halbzeit den Sieg sichern konnte.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Alexander Irschik (23444 Bonuspunkte)

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Alexander Irschik mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.