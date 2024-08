UFC Arbesbach siegt daheim mit 3:1 gegen SV Kirchberg/Walde

Spielberichte

Details Sonntag, 25. August 2024 16:02

Der UFC Arbesbach konnte sich in einem umkämpften Spiel gegen den SV Kirchberg/Walde mit 3:1 durchsetzen. Die Partie in der 2. Runde der 2. Klasse Waldviertel Zentral, bot den zirka 110 Zuschauern, ein unterhaltsames Spiel und endete mit einem Sieg der Gastgeber. Trotz starker Phasen der Kirchberger, insbesondere in der zweiten Halbzeit, behielt die Heimmannschaft die Oberhand und sicherte sich drei wichtige Punkte.

Frühe Führung für die Arbesbacher

Von Beginn an zeigte der UFC Arbesbach seine Entschlossenheit, das Spiel für sich zu entscheiden. Bereits in der 2. Minute hatte Sindelar eine große Chance, doch der Torwart der Kirchberger konnte klären. In der 7. Minute war es dann soweit: Nach einem Eckball von Grudl köpfelte David Hinterndorfer den Ball ins Netz und brachte die Arbesbacher mit 1:0 in Führung.

In der 23. Minute zog Sebastian Grudl aus der Distanz ab, aber der Torhüter von Kirchberg konnte den Ball zur Ecke abwehren. Kurz vor der Halbzeitpause erhöhte der Union Fußballclub Arbesbach auf 2:0. In der 44. Minute unterlief Patrick Berger ein Eigentor, nach einem Stangenpass von Hinterndorfer.

Spannung in der zweiten Halbzeit

In der 56. Minute hatte Bastian Hahn eine gute Gelegenheit, doch der Verteidiger der Gäste konnte den Ball zur Ecke klären. Kurz darauf, in der 57. Minute, entschied Hinterndorfer Mathias ein wichtiges 1-gegen-1-Duell gegen Petr Bartejs für sich.

In der 70. Minute vergab Elias Pfeiffer eine gute Möglichkeit, als sein Freistoß knapp neben das Tor ging. Die Gäste ließen jedoch nicht locker und wurden schließlich in der 73. Minute belohnt. Manuel Kammerer erzielte den Anschlusstreffer zum 2:1, nachdem Blokes den Ball knapp vor der Linie in die Mitte gebracht hatte.

Die Kirchberger drängten nun auf den Ausgleich, doch die Abwehr der Arbesbacher hielt stand. In der 80. Minute musste der Torhüter der Heimischen erneut einen starken Freistoß zur Ecke klären. Trotz der Bemühungen der Gäste war es letztlich Elias Pfeiffer, der in der Nachspielzeit den Schlusspunkt setzte. In der 91. Minute verwandelte er einen Freistoß unhaltbar zum 3:1-Endstand.

Bald darauf beendete der Schiedsrichter die Partie, und der UFC Arbesbach konnte sich über einen hart erkämpften Sieg freuen.

2. Klasse Waldviertel Zentral: Arbesbach : Kirchberg/Walde - 3:1 (2:0)

91 Elias Pfeiffer 3:1

73 Manuel Kammerer 2:1

44 Eigentor durch Patrick Berger 2:0

7 David Hinterndorfer 1:0

