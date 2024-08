USC Rappottenstein siegt 2:0 gegen UFC Arbesbach

Spielberichte

Details Samstag, 31. August 2024 11:17

In der dritten Runde der 2. Klasse Waldviertel Zentral (NÖ) traf der USC Rappottenstein, vor rund 300 Zuschauern, auf den UFC Arbesbach und konnte einen wichtigen 2:0-Sieg einfahren. Bereits in der ersten Halbzeit setzte sich der Union Sportclub Rappottenstein durch ein Tor von Stefan Kropik in Führung, ehe David Stastny in der zweiten Hälfte den Endstand herstellte. Trotz einiger Chancen auf beiden Seiten blieben weitere Treffer aus.

Intensive Anfangsphase mit Chancen für die Rappottensteiner

Das Spiel begann mit einem druckvollen Start des USC Rappottenstein. Bereits in der 6. Minute zeigte Mathias Hinterndorfer eine Glanzparade und verhinderte so eine frühe Führung der Heimmannschaft. Nur zwei Minuten später knallte ein Rappottensteiner den Ball an die Latte und verpasste damit erneut die Führung.

Die Abwehr des UFC Arbesbach wirkte in dieser Phase unsicher. In der 15. Minute kam David Stastny frei zum Schuss und traf nur die Stange. Es war deutlich zu spüren, dass ein Tor für die Rappottensteiner nur eine Frage der Zeit war. Arbesbach konnte sich jedoch stabilisieren und kam in der 38. Minute zur ersten nennenswerten Chance durch Sebastian Grudl, der den Ball knapp neben das Tor schoss.

Die Bemühungen der Gäste sollten jedoch nicht von Erfolg gekrönt sein. Kurz vor der Halbzeitpause fiel dann das verdiente 1:0 für den USC Rappottenstein. Stefan Kropik nutzte die Gelegenheit, lief ohne Gegenwehr und schob den Ball ins Tor. Mit dieser Führung ging es in die Pause.

Spannende zweite Halbzeit

Die zweite Spielhälfte begann und der USC Rappottenstein setzte seine Offensivbemühungen fort. Bereits in der 50. Minute erhöhte David Stastny auf 2:0. Ein erneuter Abwehrfehler der Gäste ermöglichte es Stastny, den Ball über die Linie zu schieben.

Der UFC Arbesbach versuchte nun, den Anschluss zu finden, doch die Abwehr des USC Rappottenstein stand sicher. Immer wieder kamen die Rappottensteiner zu Chancen, so auch in der 53. und 75. Minute, als Hinterndorfer erneut mit Glanztaten das Ergebnis in Grenzen hielt.

Die Gäste kamen zwar immer wieder gefährlich vor das Tor, doch die Abschlüsse waren nicht zwingend genug. So plätscherte das Spiel in den letzten Minuten dahin, ohne dass eine der beiden Mannschaften noch einmal ernsthaft gefährlich wurde.

Mit dem Schlusspfiff stand der verdiente 2:0-Erfolg des USC Rappottenstein fest. Die Heimmannschaft zeigte eine überzeugende Leistung und konnte durch Tore von Stefan Kropik und David Stastny den nächsten Sieg in der laufenden Saison einfahren. Arbesbach hingegen muss sich vorwerfen lassen, zu viele Chancen zugelassen und die wenigen eigenen Möglichkeiten nicht genutzt zu haben.

2. Klasse Waldviertel Zentral: Rappottenstein : Arbesbach - 2:0 (1:0)

50 David Stastny 2:0

44 Stefan Kropik 1:0

Details

