SV Kirchberg/Walde feiert Heimsieg gegen Windigsteig

Spielberichte

Der SV Kirchberg/Walde konnte sich gegen den USV Windigsteig mit 3:1 durchsetzen. Das Spiel, das in der 3. Runde der 2. Klasse Waldviertel Zentral stattfand, bot den Zuschauern viele spannende Momente und drei Tore der Heimmannschaft. Der SV Kirchberg dominierte größtenteils die Partie, während Windigsteig vor allem durch Einzelaktionen gefährlich wurde.

Frühe Führung für die Kirchberger

Das Spiel begann mit einer intensiven Phase, in der sich die Teams im Mittelfeld belauerten. Bereits in der 8. Minute wurde deutlich, dass die tropischen Temperaturen den Spielfluss beeinflussen könnten. Der erste erwähnenswerte Abschluss kam in der 10. Minute, als Kirchbergs Kapitän Bastian Weixlbraun nach einem Eckball per Kopf aufs Tor zielte, doch der Windigsteiger Keeper Hejnicek konnte den Ball sicher halten.

In der 16. Minute gelang dem SV Kirchberg dann die verdiente Führung. Bastian Weixlbraun setzte sich gegen Popp durch und erzielte mit einem präzisen Schuss das 1:0. Die Kirchberger hatten in der Folge mehr vom Spiel und ließen den Ball gut durch die eigenen Reihen laufen. In der 21. Minute war klar, dass die Führung für die Kirchberger zu diesem Zeitpunkt absolut gerechtfertigt war.

Windigsteig versuchte, durch schnelle Konter für Gefahr zu sorgen. In der 28. Minute profitierte Brabec von einem Fehler im Aufbau der Kirchberger, doch der Schuss aus großer Distanz konnte von einem Verteidiger auf der Linie geklärt werden. Bis zur Halbzeit gab es wenige Highlights, und die Kirchberger konnten ihre knappe Führung in die Pause retten.

Nowak macht Sack zu

Die zweite Halbzeit begann mit einem mutigeren Auftritt der Gäste. In der 51. Minute hatte Nowak für die Kirchberger eine gute Chance, doch sein Schuss ging deutlich drüber. Der SV Kirchberg/Walde setzte immer wieder Nadelstiche, aber auch der USV Windigsteig zeigte, dass sie noch nicht aufgegeben hatten. In der 56. Minute erkämpfte sich Weixlbraun den Ball, sein Abschluss ging jedoch neben das Tor.

In der 65. Minute erhöhten die Kirchberger auf 2:0. Krystof Blokes traf nach einem Zuspiel von Nowak mit einem präzisen Schuss ins kurze Eck. Die Kirchberger schienen das Spiel nun unter Kontrolle zu haben, doch der USV schlug in der 68. Minute zurück. Manfred Wimmer nutzte einen Fehler von Rubik und köpfte den Ball zum 2:1 ins Netz.

Die Schlussphase war von Spannung geprägt. In der 79. Minute erhielt der USV Windigsteig einen Elfmeter, nachdem Rubik Wimmer im Strafraum gefoult hatte. Doch Lerch vergab die große Chance zum Ausgleich, sein Schuss ging daneben. In der 83. Minute fiel die Entscheidung: Rouben Nowak traf nach einem verlängerten Eckball zum 3:1 und sicherte dem SV Kirchberg/Walde den Sieg.

In den letzten Minuten versuchte der USV Windigsteig noch einmal alles, doch es gelang ihm nicht, weitere Tore zu erzielen. Das Spiel endete schließlich mit einem verdienten 3:1-Sieg für den SV Kirchberg/Walde, der damit wichtige Punkte in der Tabelle sammeln konnte.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Alexander Irschik (23644 Bonuspunkte)

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Alexander Irschik mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.