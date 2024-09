USC Bad Großpertholz ringt Pfaffenschlag nieder

Spielberichte

Details Sonntag, 01. September 2024 19:14

In einem nervenaufreibenden Match in der 2. Klasse Waldviertel Zentral setzte sich der Union Sportclub Bad Großpertholz gegen den Sportclub Pfaffenschlag mit 3:2 durch. Nach intensivem Kampf und spektakulären Toren konnte sich Bad Großpertholz am Ende durchsetzen.

Spektakuläre Tore

Die erste nennenswerte Aktion gab es in der 23. Minute, als die Heimmannschaft eine gute Torchance herausspielte. Der Torwart von Pfaffenschlag konnte jedoch mit einer glänzenden Parade das Tor verhindern.

Nur sechs Minuten später konnte Bad Großpertholz dann jedoch den ersten Treffer des Spiels erzielen. Nach einem chaotischen Durcheinander im Strafraum gelang es Stanislav Lenc, den Ball mit der Ferse im Tor unterzubringen. Die Zuschauer bejubelten das 1:0 für die Heimmannschaft.

In der 42. Minute baute Bad Großpertholz seine Führung aus. Nach einer präzisen Flanke von der linken Seite brauchte Miroslav Kucera nur noch den Ball ins Netz zu schieben. Der Spielstand lautete nun 2:0 für den Union Sportclub Bad Großpertholz.

Doch Pfaffenschlag ließ sich davon nicht beeindrucken und verkürzte noch vor der Halbzeitpause. In der 44. Minute nahm sich Thomas Batrla ein Herz und schoss den Ball aus rund 20 Metern unhaltbar ins Tor. Mit einem spektakulären Treffer brachte er seine Mannschaft zurück ins Spiel und sorgte für den 2:1-Halbzeitstand.

Hausherren bringen knappe Führung ins Ziel

In der zweiten Halbzeit drängten die Pfaffenschlager auf den Ausgleich und wurden in der 54. Minute belohnt. Nach einem beeindruckenden Dribbling erzielte Jakob Witt das 2:2 und brachte die Gäste zurück ins Spiel. Die Partie war wieder offen und die Spannung auf dem Platz und bei den Zuschauern war spürbar.

Nur zwei Minuten später hätte Jakob Witt beinahe die Führung für Pfaffenschlag erzielt, doch er vergab eine hundertprozentige Chance. Bad Großpertholz hingegen zeigte sich in der Offensive effizienter. In der 58. Minute fiel die Entscheidung. Nach einem Lattenschuss sprang der Ball zurück an die Fünfmeterlinie. Was folgte, war eine chaotische Szene, in der beide Teams mehrmals den Ball verfehlten, bis schließlich Daniel Maly das Spielgerät ins Tor beförderte und Bad Großpertholz wieder in Führung brachte.

Die letzten Minuten des Spiels waren von Spannung geprägt. In der 77. Minute traf Bad Großpertholz bereits zum dritten Mal die Latte. Schließlich wurden vier Minuten Nachspielzeit angezeigt, doch SC Pfaffenschlag konnte keinen weiteren Treffer erzielen. Das Spiel endete mit einem 3:2-Sieg für Bad Großpertholz.

