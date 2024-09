Dominante Vorstellung: SG Karlstein/Thaya deklassiert SV Hoheneich mit 7:0

Spielberichte

Ein überaus einseitiges Spiel sahen die etwa 100 Zuschauer in der Partie zwischen dem SV Hoheneich und der SG Karlstein/Thaya. Von Beginn an dominierten die Gäste das Geschehen und setzten sich am Ende mit einem beeindruckenden 7:0 durch. Die Hoheneicher fanden zu keinem Zeitpunkt ins Spiel und mussten sich der überlegenen Spielweise der Karlsteiner geschlagen geben.

Frühe Führung und Dominanz der Gäste

Die Partie begann mit einem frühen Tor der SG Karlstein/Thaya. In der 4. Minute verwandelte Matous Novotny einen Freistoß scharf ins lange Eck und brachte die Gäste in Führung. Der SV Hoheneich zeigte sich zunächst beeindruckt und konnte kaum eigene Akzente setzen. In der 20. Minute hatten die Hoheneicher eine ihrer wenigen Chancen, als Robin Zach den Ball nach einem Kopfballduell zum eigenen Stürmer brachte, der jedoch am Gästetorhüter scheiterte.

Die Karlsteiner blieben am Drücker und erhöhten in der 28. Minute auf 2:0. Erneut war es Matous Novotny, der nach einer schönen Kombination den Ball flach ins Eck legte. Hoheneich war mit dem schnellen und präzisen Spiel der Gäste sichtlich überfordert. Bis zur Halbzeitpause blieb es bei diesem Spielstand, obwohl die Karlsteiner weitere Chancen hatten, darunter ein knapp verpasster Eckball.

Einseitige zweite Halbzeit

Die zweite Hälfte begann, wie die erste endete: mit Druck der SG Karlstein/Thaya. In der 55. Minute konnte Fabian Ehn den Ball links ins Eck befördern und damit das 3:0 erzielen. Nur fünf Minuten später erhöhte Ehn erneut, diesmal nach einer schönen Vorarbeit von Matous Novotny, der zwei Gegenspieler ausspielte und den Ball zurücklegte.

Die Hoheneicher konnten diesem Ansturm nichts entgegensetzen und kassierten in der 70. Minute das 5:0. Matous Novotny machte seinen Hattrick perfekt und zeigte damit einmal mehr seine Torjägerqualitäten. Kurz darauf war es wieder Novotny, der den Ball nach einer perfekten Vorlage zum 6:0 im Netz unterbrachte.

Den Schlusspunkt setzte Daniel Pescher in der 76. Minute, als er nach einem Querpass den Ball zum 7:0-Endstand eindrückte. Die Hoheneicher konnten dem nichts mehr entgegensetzen und mussten sich am Ende klar geschlagen geben.

Die SG Karlstein/Thaya zeigte in diesem Spiel eine beeindruckende Leistung und ließ dem Sportverein Hoheneich keine Chance. Mit diesem deutlichen Sieg festigten die Karlsteiner ihre Position in der 2. Klasse Waldviertel Zentral und hinterließen einen bleibenden Eindruck.

2. Klasse Waldviertel Zentral: Hoheneich : Karlstein/Thaya - 0:7 (0:2)

76 Daniel Pescher 0:7

74 Matous Novotny 0:6

70 Matous Novotny 0:5

60 Fabian Ehn 0:4

55 Fabian Ehn 0:3

28 Matous Novotny 0:2

4 Matous Novotny 0:1

