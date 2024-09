USV Windigsteig setzt sich in spannendem Duell gegen Rappottenstein knapp durch

Spielberichte

Im packenden Aufeinandertreffen der 4. Runde der 2. Klasse Waldviertel Zentral setzte sich der USV Windigsteig knapp mit 2:1 gegen den USC Rappottenstein durch. Das Spiel, das zunächst torlos in die Halbzeit ging, nahm in der zweiten Hälfte erheblich an Fahrt auf und bot den Zuschauern mehrere spannende Höhepunkte. Insbesondere die Schlussphase war an Dramatik kaum zu überbieten, als Rappottenstein nach einem Zwei-Tore-Rückstand noch einmal alles versuchte, um das Spiel zu drehen.

Torlose erste Halbzeit

Schon in den ersten Minuten zeigte Rappottenstein, warum sie als Favorit in diese Partie gegangen waren. Bereits in der zweiten Minute versuchte Stastny einen Schuss, den der Torhüter von Windigsteig, Hejnicek, jedoch sicher parierte. In der Folge entwickelte sich ein offener Schlagabtausch, bei dem beide Mannschaften bemüht waren, die Kontrolle zu übernehmen.

Der Sportverein Windigsteig fand allmählich besser ins Spiel. Ein erster Freistoß von Lerch in der achten Minute konnte vom USC zwar geklärt werden, doch in der 20. Minute konnte sich Windigsteig für längere Zeit in der Hälfte der Gäste festsetzen. Trotz einiger vielversprechender Aktionen, wie ein Freistoß von Naber, der Kandler fand, blieben die großen Chancen in der ersten Halbzeit aus. Beide Teams zeigten sich defensiv stark, sodass es mit einem 0:0 in die Pause ging.

Lerch bringt Hausherren auf die Siegerstraße

Nach dem Seitenwechsel nahm das Spiel dann aber deutlich an Fahrt auf. In der 54. Minute gelang dem USV der erste Treffer des Spiels. Wimmer leitete den Ball per Hacke auf Brabec weiter, der perfekt ins Zentrum flankte, wo Daniel Lerch einlief und den Ball am herauslaufenden Hammerl vorbei ins Tor schob.

Nur elf Minuten später konnte der Sportverein Windigsteig erneut jubeln. Wimmer machte im Mittelfeld einige Meter gut, wurde von zwei Verteidigern attackiert, brachte aber dennoch einen Abschluss zustande. Der Schuss wurde abgefälscht und senkte sich über Tormann Hammerl ins Tor - ein kurioses, aber umso wichtigeres Tor zum 2:0 für die Gastgeber.

Der USC Rappottenstein gab sich jedoch nicht geschlagen und erhöhte den Druck merklich. Eine starke Einzelaktion von Rosulek, der Eschelmüller im Strafraum stehen ließ, bereitete den Anschlusstreffer vor. Rosulek spielte in den Fünfmeterraum, wo Valentin Halmetschlager goldrichtig stand und den Ball in der 82. Minute über die Linie drückte. Es stand nur noch 2:1 und die Gäste witterten ihre Chance.

Die Schlussminuten waren geprägt von großem Kampfgeist auf beiden Seiten. Rappottenstein drängte auf den Ausgleich und kam durch einen Konter nach einem Eckball von Windigsteig zu einer großen Möglichkeit. Hejnicek parierte jedoch stark aus dem kurzen Eck und verhinderte den Ausgleich. Auf der anderen Seite vergab Naber eine große Chance, als er allein vor Hammerl auftauchte, jedoch an diesem scheiterte.

Nach vier Minuten Nachspielzeit beendete Schiedsrichterin Hollerer die Partie und der USV Windigsteig konnte einen hart erkämpften 2:1-Sieg feiern. Während Windigsteig sich über wichtige Punkte freuen durfte, ging der USC Rappottenstein trotz einer starken Leistung am Ende leer aus.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Alexander Irschik (23844 Bonuspunkte)

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Alexander Irschik mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.