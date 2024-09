Überzeugender 3:0-Heimsieg für den UFC Arbesbach gegen SV Weitra

Spielberichte

Der UFC Arbesbach konnte in einem spannenden Spiel der 4. Runde der 2. Klasse Waldviertel Zentral (NÖ) einen klaren 3:0-Sieg gegen den SV Weitra einfahren. Bereits zur Halbzeit führten die Gastgeber, vor knapp 190 Zuschauern, mit 1:0. Durch eine starke zweite Halbzeit und zwei weitere Tore von Sebastian Grudl und Josef Sindelar bauten die Arbesbacher ihren Vorsprung weiter aus und sicherten sich letztendlich die drei Punkte.

Frühe Chancen auf beiden Seiten

Bereits in den ersten Minuten zeigte sich, dass beide Teams gewillt waren, offensiv zu agieren. In der 6. Minute hatte der UFC Arbesbach die erste gute Chance, als Josef Sindelar am Torhüter des SV Weitra, Martin Schlögl, scheiterte. Nur eine Minute später folgte eine Doppelchance für die Gäste aus Weitra, die jedoch ebenfalls ungenutzt blieb.

Das Spiel entwickelte sich zu einem offenen Schlagabtausch, bei dem sich keine der beiden Mannschaften entscheidend durchsetzen konnte. In der 39. Minute gelang den Arbesbachern schließlich der erlösende Führungstreffer. Nach einem Eckball bekam die Defensive von Weitra den Ball nicht geklärt, und David Hinterndorfer nutzte die Gelegenheit, um den Ball zur 1:0-Führung einzuschieben.

Nur zwei Minuten später musste Mathias Hinterndorfer im Tor der Arbesbacher sein ganzes Können aufbieten, um eine Großchance der Gäste zu vereiteln. Mit einer Glanzparade hielt er die Führung fest und rettete seinem Team die knappe Halbzeitführung.

Weitra drückt, Arbesbach trifft

Nach der Pause drängte der SV Weitra auf den Ausgleich. In der 56. Minute war der Druck der Gäste spürbar, jedoch konnte die Defensive des UFC Arbesbach standhalten. Trotz einer guten Möglichkeit blieb der Ausgleich für Weitra aus, da der Abschluss für Mathias Hinterndorfer keine große Herausforderung darstellte.

In der 63. Minute war es dann erneut der UFC Arbesbach, der jubeln durfte. Sebastian Grudl zog aus der Distanz ab, und sein Schuss landete unhaltbar im linken unteren Eck. Mit dem 2:0 im Rücken spielten die Gastgeber befreit auf, während das Spiel in der Folgezeit etwas vor sich hinplätscherte.

Den Schlusspunkt der Partie setzte erneut der UFC Arbesbach. In der 91. Minute bediente Sebastian Grudl seinen Mitspieler Josef Sindelar mit einem Traumpass, den dieser gekonnt zum 3:0-Endstand verwertete. Kurz darauf pfiff der Schiedsrichter Tomasz Romaniuk die Partie nach einer Minute Nachspielzeit ab.

Der UFC Arbesbach zeigte insgesamt eine starke Mannschaftsleistung und ließ den Gästen aus Weitra kaum Chancen, sich in das Spiel zurückzukämpfen. Dank der Tore von David Hinterndorfer, Sebastian Grudl und Josef Sindelar konnten die Arbesbacher einen verdienten Sieg feiern und wichtige Punkte in der Tabelle der 2. Klasse Waldviertel Zentral (NÖ) sammeln.

2. Klasse Waldviertel Zentral: Arbesbach : Weitra - 3:0 (1:0)

91 Josef Sindelar 3:0

63 Sebastian Grudl 2:0

39 David Hinterndorfer 1:0

