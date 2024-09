SV Eibenstein dominiert UFC Rastenfeld mit 6:0

Spielberichte

Der SV Eibenstein feierte, vor gut 80 Zuschauern, einen beeindruckenden 6:0-Auswärtssieg gegen den UFC Rastenfeld. Die Gäste setzten sich von Beginn an durch und ließen den Rastenfeldern keine Chance. Mit einer starken ersten Halbzeit, in der sie fünf Tore erzielten, legte der SV Eibenstein den Grundstein für den klaren Sieg.

Blitzstart der Eibensteiner

Der SV Eibenstein legte einen furiosen Start hin. Bereits in der 17. Minute fiel das erste Tor durch Patrik Demeter. Die Eibensteiner kombinierten sich geschickt durch die Abwehr des Union Fußballclubs Rastenfeld, und Demeter schloss souverän ab.

Nur fünf Minuten später erhöhte Jens Haumer auf 2:0 für die Gäste. Haumer nutzte eine Unachtsamkeit in der Defensive der Rastenfelder und schob den Ball über die Linie. Die frühe Führung brachte den Eibensteinern noch mehr Selbstvertrauen und ließ den UFC Rastenfeld verunsichert zurück.

Robin Demeter, der im weiteren Verlauf des Spiels eine Schlüsselrolle einnehmen sollte, erzielte in der 25. Minute das 3:0. Demeter setzte sich gegen mehrere Abwehrspieler durch und traf mit einem präzisen Schuss ins untere Eck.

Das Spiel wurde immer einseitiger, und der SV Eibenstein ließ nicht nach. In der 35. Minute war es erneut Robin Demeter, der auf 4:0 erhöhte. Wieder zeigte er seine Klasse und netzte gekonnt ein. Der UFC Rastenfeld hatte bis zu diesem Zeitpunkt keine Antwort auf das druckvolle Spiel der Gäste.

Kurz vor der Halbzeit setzte Robin Demeter den Schlusspunkt der ersten Hälfte. Mit seinem dritten Tor an diesem Tag erhöhte er auf 5:0. Es war ein gut platzierter Schuss aus kurzer Distanz, der dem Torwart der Rastenfelder keine Chance ließ. Mit diesem deutlichen Halbzeitstand war das Spiel praktisch entschieden.

Eibenstein setzt den Schlusspunkt

In der zweiten Halbzeit nahm der SV Eibenstein etwas Tempo aus dem Spiel, kontrollierte aber weiterhin das Geschehen. Die Rastenfelder bemühten sich, doch es gelang ihnen kaum, gefährliche Angriffe zu initiieren.

In der 60. Minute war es erneut Robin Demeter, der den Schlusspunkt setzte. Mit seinem vierten Tor an diesem Tag stellte er den 6:0-Endstand her. Demeter erwischte einen Sahnetag und war von der Abwehr des UFC Rastenfeld nicht zu stoppen.

Die restliche Spielzeit verlief ohne nennenswerte Höhepunkte. Der SV Eibenstein verwaltete die komfortable Führung souverän und ließ keine Zweifel am Ausgang der Partie aufkommen. Der Union Fußballclub Rastenfeld hatte dem Spiel der Eibensteiner nichts entgegenzusetzen und musste sich letztlich deutlich geschlagen geben.

Mit diesem Sieg festigte der SV Eibenstein seine Position in der Liga und zeigte eine überzeugende Leistung. Der UFC Rastenfeld hingegen muss sich nach dieser deutlichen Niederlage neu sortieren und die richtigen Schlüsse für die kommenden Spiele ziehen.

2. Klasse Waldviertel Zentral: Rastenfeld : Eibenstein - 0:6 (0:5)

60 Robin Demeter 0:6

45 Robin Demeter 0:5

35 Robin Demeter 0:4

25 Robin Demeter 0:3

22 Jens Haumer 0:2

17 Patrik Demeter 0:1

