Kein Sieger in Windigsteig

Spielberichte

In einem packenden Duell in der 2. Klasse Waldviertel Zentral zwischen dem USV Windigsteig und dem SV Eibenstein endete die Partie mit einem 1:1-Unentschieden. Beide Teams lieferten sich einen intensiven Schlagabtausch. Nach einer frühen Führung der Gäste gelang es dem Sportverein Windigsteig, durch ein sehenswertes Tor von Markus Polly auszugleichen und sich einen Punkt zu sichern.

Traumtor bringt Gäste in Führung

Die ersten zehn Minuten der Partie waren von vorsichtigem Abtasten geprägt, ohne nennenswerte Chancen auf beiden Seiten. In der 11. Minute hatte Eibenstein die erste Gelegenheit: Nach einem Eckball wurde Koppensteiner sträflich allein gelassen, konnte den Ball jedoch nicht im Tor unterbringen. Nur wenige Minuten später setzte Robin Demeter mit einer präzisen Flanke Zilak in Szene, dessen Abschluss jedoch über das Tor ging.

In der 20. Minute verzeichneten die Eibensteiner den ersten Schuss aufs Tor, als Patrick Budschedl sein Glück versuchte, doch USV-Torhüter Hejnicek parierte sicher. Der Sportverein Windigsteig antwortete prompt mit einem abgefälschten Schuss von Naber, der jedoch keine Gefahr für Sobolik darstellte.

Die Gäste gingen schließlich in der 24. Minute durch ein Traumtor von Robin Demeter in Führung. Demeter zirkelte einen Freistoß aus gut zwanzig Metern via Unterkante der Latte ins Netz und ließ Hejnicek keine Chance. Nach diesem Treffer blieb es relativ ruhig auf dem Spielfeld, und beide Mannschaften boten bis zur Halbzeit eher schwere Kost. Der USV versuchte es in der 41. Minute nochmals, als Lerch allein in den Sechzehner eindrang, sein Stanglpass jedoch keinen Abnehmer fand.

Polly-Volley beschert Hausherren Ausgleich

Nach dem Seitenwechsel schienen die Gastgeber entschlossener. In der 49. Minute bekam Naber eine große Gelegenheit, als ein Verteidiger des SV über den Ball schlug, doch Naber konnte das Geschenk nicht verwerten und setzte den Ball daneben. Der USV Windigsteig blieb am Drücker, doch Sobolik im Tor der Eibensteiner zeigte eine starke Leistung und parierte mehrere Versuche, darunter einen direkten Freistoß von Brabec in der 59. Minute.

Die Schlussphase der Partie war geprägt von intensiven Angriffen des Sportvereins Windigsteig. In der 66. Minute konnte sich der SV Eibenstein nach einem Freistoß nur mit Mühe befreien. Kurz darauf zeigte Sobolik erneut seine Klasse, als er einen Kopfball von Macha stark aus dem Eck fischte.

Die Bemühungen des USV wurden schließlich in der 74. Minute belohnt. Nach einem schnellen Einwurf von Lerch legte Wimmer den Ball per Brust zu Markus Polly weiter, der den Ball volley ins lange Eck schoss und den Ausgleich erzielte. Der Jubel war groß, und die Hausherren drängten auf den Siegtreffer.

In den letzten Minuten kam es noch zu mehreren aufregenden Szenen. In der 82. Minute versuchte es Wimmer per Fallrückzieher, doch Sobolik war zur Stelle. Zwei Minuten später probierte es Weixlbraun von der Mittellinie, doch sein Versuch ging knapp über das Tor. Nach drei Minuten Nachspielzeit endete die Partie schließlich mit einem gerechten 1:1-Unentschieden. Beide Teams hatten ihre Chancen, und am Ende war es ein spannendes und unterhaltsames Spiel, das keinen Verlierer verdient hatte.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Alexander Irschik (23994 Bonuspunkte)

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Alexander Irschik mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.