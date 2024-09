Torfestival in Bad Großpertholz: Ein packendes 4:4-Unentschieden gegen SV Kirchberg/Walde

Spielberichte

Details Sonntag, 22. September 2024 15:18

In einem spannenden Spiel der 2. Klasse Waldviertel Zentral trennten sich der Union Sportclub Bad Großpertholz und der Sportverein Kirchberg/Walde mit einem spektakulären 4:4-Unentschieden. Das Spiel, das von zahlreichen Wendungen und Toren geprägt war, bot den 120 Zuschauern ein wahres Fußballfest. Beide Teams kämpften bis zur letzten Minute und zeigten großartigen Einsatz.

Frühe Führung und Ausgleich

Die Partie begann mit einem Paukenschlag für die Kirchberger. Bereits in der 17. Minute konnte Manuel Kammerer den Ball zum 1:0 für die Gäste im Netz unterbringen. Ein schneller und präziser Angriff führte zu diesem frühen Führungstor, das die Hausherren von Bad Großpertholz unter Druck setzte.

Die Gastgeber ließen sich jedoch nicht entmutigen und kämpften sich zurück ins Spiel. In der 29. Minute gelang es Daniel Maly, den Ausgleichstreffer zu erzielen. Ein geschickt vorgetragener Angriff über die Flügel wurde von Maly eiskalt abgeschlossen und brachte den Union Sportclub zurück ins Spiel. Damit ging es mit einem 1:1-Unentschieden in die Halbzeitpause.

Spannende zweite Halbzeit mit wechselnder Führung

Die zweite Halbzeit begann mit einem erneuten Schock für Bad Großpertholz. Bereits in der 53. Minute konnte Joel Nowak ein weiteres Tor für die Kirchberger erzielen, wodurch der Sportverein wieder in Führung ging. Doch auch diesmal ließ die Antwort der Gastgeber nicht lange auf sich warten.

Nur eine Minute später, in der 54. Minute, war es wieder Daniel Maly, der den erneuten Ausgleich für den Union Sportclub erzielte. Die Zuschauer kamen kaum zur Ruhe, als die Tore in schneller Abfolge fielen und das Spiel immer spannender wurde. Der zwischenzeitliche 2:2-Ausgleich spiegelte den Kampfgeist beider Teams wider.

In der 75. Minute gelang es Miroslav Kucera, Bad Großpertholz erstmals in Führung zu bringen. Sein Treffer zum 3:2 sorgte für großen Jubel bei den heimischen Fans und schien das Spiel zugunsten der Hausherren zu kippen. Doch die Gäste aus Kirchberg/Walde gaben sich nicht geschlagen und kämpften weiter um den Ausgleich.

Dramatische Schlussphase

Die Schlussphase des Spiels hatte es in sich. In der 87. Minute erzielte Michal Niederle den erneuten Ausgleich für die Kirchberger. Das 3:3 schien das Endergebnis zu sein, doch beide Mannschaften hatten noch nicht genug. Nur fünf Minuten später, in der 92. Minute, traf Ondrej Sajtl zum 4:3 für Bad Großpertholz und schien den Sieg für die Hausherren zu sichern.

Doch die Gäste aus Kirchberg/Walde hatten das letzte Wort in dieser dramatischen Partie. In der Nachspielzeit, exakt in der 93. Minute, war es erneut Joel Nowak, der den Ausgleichstreffer zum 4:4 erzielte. Mit diesem Tor sicherte er seinem Team einen verdienten Punkt und setzte einen würdigen Schlusspunkt unter eine packende Begegnung.

Der Schlusspfiff besiegelte ein spektakuläres 4:4-Unentschieden, das den Fans beider Teams noch lange in Erinnerung bleiben wird. Beide Mannschaften zeigten großen Einsatz und lieferten ein mitreißendes Spiel, das an Dramatik kaum zu überbieten war.

2. Klasse Waldviertel Zentral: Bad Großpertholz : Kirchberg/Walde - 4:4 (1:1)

93 Joel Nowak 4:4

92 Ondrej Sajtl 4:3

87 Michal Niederle 3:3

75 Miroslav Kucera 3:2

54 Daniel Maly 2:2

53 Joel Nowak 1:2

29 Daniel Maly 1:1

17 Manuel Kammerer 0:1

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.