UFC Arbesbach gewinnt mit 4:0 bei SG Karlstein/Thaya

Details Montag, 30. September 2024 19:25

Der UFC Arbesbach hat in der 7. Runde der 2. Klasse Waldviertel Zentral einen deutlichen 4:0-Sieg gegen die SG Karlstein/Thaya eingefahren. Die Arbesbacher dominierten das Spiel, vor rund 150 Zuschauern, über weite Strecken und ließen den Karlsteinern kaum eine Chance. Trotz einiger guter Möglichkeiten der Gastgeber behielt der UFC Arbesbach stets die Oberhand und entschied das Spiel letztlich klar für sich.

Erste Halbzeit: Arbesbach geht in Führung

Die Partie begann intensiv, wobei der UFC Arbesbach von Anfang an Druck ausübte. Bereits in der 22. Minute hätte Ondrej Brusch beinahe die Führung für die Arbesbacher erzielt, doch sein Schuss verfehlte das Ziel knapp. Nur wenige Minuten später, in der 30. Minute, ging der UFC Arbesbach dann tatsächlich in Führung. Ein Freistoß von Elias Pfeiffer prallte in die Mauer, doch Lukas Vacek setzte gut nach und schob den Ball ins lange Eck zum 1:0 für die Gäste.

Die Karlsteiner versuchten daraufhin, ins Spiel zurückzufinden, wurden aber nicht zwingend genug. In der 35. Minute landete ein Freistoß von Jiri Smrcka in den Händen von Mathias Hinterndorfer, dem Torhüter des UFC Arbesbach. Kurz vor der Halbzeitpause, in der 43. Minute, hatte die SG Karlstein/Thaya eine weitere Möglichkeit, doch der Schiedsrichter entschied auf Abseits, als ein Schuss von Nummer 5 knapp neben das Tor ging. So ging es mit einer 1:0-Führung für die Arbesbacher in die Halbzeitpause.

Zweite Halbzeit: Arbesbach macht spät alles klar

Nach der Pause zeigte sich ein ähnliches Bild. Der UFC Arbesbach drängte auf das nächste Tor, während die Karlsteiner versuchten, den Ausgleich zu erzielen. In der 61. Minute verzeichnete Brusch einen guten Weitschuss aus knapp 30 Metern, doch der Torhüter der Karlsteiner klärte zur Ecke. Zwei Minuten später, in der 63. Minute, war Smrcka erneut nah am Ausgleich dran, doch Hinterndorfer parierte erneut glänzend.

In der 78. Minute folgte eine weitere gute Parade vom Arbesbacher Tormann, der die Karlsteiner weiter frustrierte. Kurz darauf, in der 82. Minute, erhöhte Josef Sindelar für die Arbesbacher auf 2:0. Sindelar lief allein auf das Tor zu und schob den Ball sicher in den Kasten. Die Karlsteiner schienen nun endgültig geschlagen zu sein.

Doch der UFC Arbesbach gab sich damit nicht zufrieden und legte in der Schlussphase noch zweimal nach. In der 92. Minute steckte Sindelar auf Moritz Pfeiffer durch, der den Ball über die Linie drückte und auf 3:0 erhöhte. Kurz darauf, in der 94. Minute, verwandelte Elias Pfeiffer einen Freistoß direkt und setzte den Schlusspunkt zum 4:0.

Die SG Karlstein/Thaya hatte dem in den letzten Minuten nichts mehr entgegenzusetzen, und so endete das Spiel mit einem klaren 4:0-Sieg für den UFC Arbesbach. Trotz einiger guter Chancen und Bemühungen konnten die Karlsteiner den starken Auftritt der Gäste nicht kompensieren.

2. Klasse Waldviertel Zentral: Karlstein/Thaya : Arbesbach - 0:4 (0:1)

94 Elias Pfeiffer 0:4

92 Moritz Pfeiffer 0:3

82 Josef Sindelar 0:2

30 Lukas Vacek 0:1

