Weixlbraun-Doppelpack! USV Windigsteig bezwingt Karlstein/Thaya

Details Freitag, 04. Oktober 2024 22:05

In einem Duell der 8. Runde der 2. Klasse Waldviertel Zentral empfing der USV Windigsteig die SG Karlstein/Thaya. Vor heimischer Kulisse konnte der Sportverein Windigsteig seine Stärke unter Beweis stellen und setzte sich am Ende mit einem klaren 2:0 durch. David Weixlbraun avancierte dabei mit zwei Treffern zum Matchwinner für die Gastgeber, die ihre ungeschlagene Serie weiter ausbauen konnten. Die Karlsteiner hingegen müssen nach einem guten Saisonstart weiterhin auf einen Befreiungsschlag hoffen.

Windigsteig dominiert die erste Hälfte

Zu Beginn der Partie zeigte sich die SG auf dem tiefen Boden spielstärker und verzeichnete erste Abschlussversuche durch Smrcka und Pescher, die jedoch erfolglos blieben. Der Sportverein Windigsteig tat sich zunächst schwer, ins Spiel zu finden, fand jedoch nach und nach zu seiner Form. In der 24. Minute gelang es den Gastgebern dann, den ersten Treffer zu erzielen. Ein hervorragend herausgespielter Angriff führte zu einer perfekten Vorlage von Wimmer auf David Weixlbraun, der den Ball souverän an Torwart Dvorak vorbei ins Netz beförderte. Dies markierte das 1:0 und verlieh dem Spiel der Heimmannschaft zusätzliche Sicherheit.

Die Gäste kamen noch vor der Pause zu einigen gefährlichen Situationen, darunter ein glückliches Missgeschick, das beinahe in einem Eigentor der Windigsteiger gemündet wäre. Dvorak im Tor der Gäste bewahrte seine Mannschaft mehrfach vor einem weiteren Gegentreffer, wie bei einem Freistoß von Brabec und einem direkten Eckball von Lerch. Trotz dieser Anstrengungen ging es mit einer 1:0-Führung für den USV Windigsteig in die Halbzeitpause.

Weixlbraun's zweiter Streich

Nach Wiederanpfiff zeigte sich ein ausgeglichenes Spiel, in dem beide Mannschaften bemüht waren, die Kontrolle zu erlangen. Während die Gäste ihren ersten Abschluss durch Breuer verzeichneten, blieben die gefährlichen Offensivaktionen vorerst aus. In der 64. Minute jedoch erhöhte der Sportverein Windigsteig auf 2:0. Ein schnell ausgeführter Freistoß von Karlstein landete bei einem Gegenspieler, was Weixlbraun die Gelegenheit bot, sich den Ball zu schnappen und mit einem präzisen Schuss aus der Distanz das zweite Tor zu erzielen.

Der Union Sportverein Karlstein versuchte in der Folge, den Anschluss zu finden, blieb aber in den Offensivbemühungen glücklos. Ein Elfmeter durch Wimmer auf Seiten der Windigsteiger hätte das Spiel vorzeitig entscheiden können, doch der Ball segelte über das Tor. Trotz weiterer Chancen, wie durch Polly und Lerch, blieb es beim 2:0 für die Hausherren. In den Schlussminuten verteidigte der Sportverein Windigsteig souverän die Führung, ehe Schiedsrichter Camur das Spiel nach 94 Minuten abpfiff.

