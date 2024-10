Torreiches Spektakel: UFC Arbesbach feiert gegen Allentsteig 6:3-Sieg

Spielberichte

In einem packenden Spiel der 2. Klasse Waldviertel Zentral setzte sich der UFC Arbesbach mit einem überzeugenden 6:3-Sieg gegen die Spielgemeinschaft Allentsteig/Göpfritz durch. Die Partie, die durch aufregende Momente und zahlreiche Treffer geprägt war, bot den Zuschauern in Arbesbach ein wahres Torfestival. Der Heimsieg der Arbesbacher war von Beginn an nie ernsthaft gefährdet, obwohl die Gäste sich zu keinem Zeitpunkt aufgaben und immer wieder Akzente setzen konnten.

Frühe Arbesbacher Dominanz

Die Partie begann mit einem deutlichen Zeichen der Arbesbacher, die gleich zu Beginn das Spielgeschehen bestimmten. Schon in der 16. Minute konnte Josef Sindelar die Führung für den Union Fußballclub Arbesbach herausspielen, als er sich über die rechte Seite durchtankte und durch einen unglücklichen Abpraller eines Allentsteiger Verteidigers den Ball ins Tor beförderte. Der Druck auf die Gäste hielt an und nur vier Minuten später nutzte Elias Pfeiffer einen Fehler von SPG-Torwart Manuel Schmied aus, um mit einem indirekten Freistoß auf 2:0 zu erhöhen.

Die Arbesbacher ließen nicht locker und bauten ihre Führung aus. In der 24. Minute war es Lukas Vacek, der nach einer schönen Vorarbeit von Sebastian Grudl das Leder unhaltbar im langen Eck unterbrachte und so das 3:0 für die Heimmannschaft erzielte. Trotz des Rückstandes gelang es den Gästen aus Allentsteig in der 34. Minute, durch einen von Michal Blatny verwandelten Elfmeter auf 3:1 zu verkürzen.

Arbesbach bleibt am Ball

Nach der Halbzeitpause setzten die Arbesbacher ihren Offensivdrang fort. Julian Lichtenwallner stellte mit einem präzisen Abschluss in der 50. Minute den Drei-Tore-Vorsprung wieder her. Die Gastgeber demonstrierten weiter ihre spielerische Überlegenheit, als Josef Sindelar in der 61. Minute nach einer gelungenen Kombination zum 5:1 erhöhte. Nur fünf Minuten später sorgte Bastian Hahn nach einem perfekten Zuspiel von Johannes Bauer für das 6:1.

Doch die Allentsteiger gaben nicht auf und zeigten Kampfgeist. Erneut war es Michal Blatny, der in der 70. Minute durch einen sicher verwandelten Elfmeter und dann in der 77. Minute nach einem Fehler im Mittelfeld der Arbesbacher auf 6:3 verkürzte. Trotz dieser Bemühungen konnte die Spielgemeinschaft Allentsteig/Göpfritz den deutlichen Rückstand nicht aufholen, und das Spiel endete mit einem klaren Sieg für den UFC Arbesbach.

