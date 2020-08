Schwarzenau wird seiner Favoritenrolle gerecht und feiert Kantersieg gegen Brunn

Details Montag, 24. August 2020 14:16

Für den ESV Schwarzenau war es ein Auftakt nach Maß. Im Spiel der 1. Runde in der 2. Klasse Waldviertel Thayatal gelang ein trefferreicher Saisonstart. Mit einem 7:0 schickte man den USV Brunn/Wild auf die Heimreise. Dank einem furiosen Start ins Spiel bewegte man sich bereits früh auf die Siegerstraße. In der kommenden Woche hat man gegen in Geras die Chance, weitere drei Punkte zu holen. Für Brunn ist gegen Irnfritz Wiedergutmachung angesagt.

Der Dominator des Vorjahres wurde gleich zum Saisonauftakt seiner Favoritenrolle gerecht. Als wäre die monatelange Pause nie gewesen, startete die Erlebach-Elf wie aus der Pistole geschossen in die Partie. Von Beginn weg legte man ein hohes Tempo an den Tag und Brunn tat sich schwer, dagegen ein Rezept zu finden. Die spielerische Überlegenheit der Hausherren spiegelte sich alsbald auch auf der Anzeigetafel wider. Bereits in der elften Minute war Lukas Merkl zur Stelle und konnte das Führungstor für sein Team erzielen. Nur wenig später legte Michael Bauer nach und erhöhte auf 2:0. Erneut nur kurz darauf musste Gästegoalie Lukas Sedlacek erneut hinter sich greifen, als ihn Lukas Merkl ein zweites Mal an diesem Abend überwand - 3:0.

Merkl schnürt den Tripplepack

Brunn war mit der Spielanlage der Hausherren überfordert und schaffte es nur selten für Entlastung zu sorgen. Zu einer nennenswerten Torchance kam man dann doch, diese blieb aber ungenützt. Schwarzenau zog sein Spiel weiter durch, begnügte sich danach jedoch mit der Drei-Tore-Führung und so ging es nach 45 Minuten mit diesem verdienten Zwischenstand in die Kabinen.

Nach Wiederanpfiff machte die Erlebach-Elf dort weiter, wo sie zuvor aufgehört hatte. Nach 58 Spielminuten konnte der bärenstarke Lukas Merkl seinen dritten Treffer an diesem Abend markieren und auf 4:0 erhöhen. Damit war das Spiel für die Gäste endgültig gelaufen und Brunn schien sich seinem Schicksal zu fügen. In Minute 71 ging der Torreigen weiter, Julian Eigner war zur Stelle und traf zum 5:0 für sein Team. Wenig später legte Thomas Zach nach und besorgte das 6:0 für die Heimmannschaft. Drei Minuten vor Spielende schnürte Julian Eigner dann noch seinen Doppelpack, als er sehenswert zum Endstand von 7:0 einnetzen konnte.

Stimme zum Spiel:

Robin Franta (Sektionsl. Schwarzenau): "Für uns war es ein guter Start. WIr hätten auch höher gewinnen können. Dennoch sind wir mit dem Auftakt zufrieden. Ob wir wirklich schon dort sind, wo wir uns das vorstellen werden die nächsten zwei bis drei Runden zeigen."

Die Besten bei Schwarzenau: Kunchok Echsel, Michael Bauer, Lukas Merkl

