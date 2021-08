13 Tore: ESV Schwarzenau rupft Geras

Details Sonntag, 22. August 2021 06:15

2. Klasse Waldviertel Thayatal: Rund 100 Zuschauer kamen um das Spiel zwischen Schwarzenau und Geras zu sehen und bekamen gleich 13 Tore serviert. Der ESV Schwarzenau zog dem USV Geras das Fell über die Ohren: 4:9 lautete das bittere Resultat aus Sicht des Gasts.

Der ESV Schwarzenau erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Jaroslav Kubat traf in der dritten Minute zur frühen Führung. Doppelpack für die Heimmannschaft: Nach seinem ersten Tor (15.) markierte Lukas Merkl wenig später seinen zweiten Treffer (21.) und stellte auf 3:0. Wenige Minuten später verkürzte Geras´ Robin Hrobar auf 1:3 (22.). Mit dem 4:1 durch Michael Mürwald schien die Partie bereits in der 23. Minute mit dem ESV Schwarzenau einen sicheren Sieger zu haben. Erneut traf der ESV Schwarzenau und Miklas Pichler stellte den Spielstand damit auf 5:1 (33.). Die Hintermannschaft des USV Geras glich in der ersten Halbzeit einem Torso. Zur Pause verschwand Geras mit einem deprimierenden Rückstand in der Kabine.

Fünf Merkl-Tore

Merkl überwand den gegnerischen Schlussmann zum 7:1 für Schwarzenau (58.). Petr Osmera (72.) verkürzte dann auf 2:7. Der USV Geras witterte seine Chance und Hrobar schoss den Ball kurz darauf zum 3:7 ein (75.). Hrobar traf dann mit seinem dritten Treffer an diesem Tag auch noch zum 4:7 (80.). Merkl (82.) und Kubat (88.) brachten dem ESV Schwarzenau mit zwei schnellen Treffern die Entscheidung. Schlussendlich setzte sich der ESV Schwarzenau mit neun Toren durch und machte bereits vor dem Seitenwechsel klar, welche Mannschaft als Sieger vom Platz gehen würde.

Bei Schwarzenau präsentierte sich die Abwehr angesichts sechs Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (14). Der geringen Aussagekraft der aktuellen Tabelle zum Trotz steht der ESV Schwarzenau nach diesem Erfolg auf Platz zwei.

Geras rutschte mit dieser Niederlage auf den sechsten Tabellenplatz ab. In dieser Saison sammelte Geras bisher einen Sieg und kassierte eine Niederlage.

2. Klasse Waldviertel Thayatal: ESV Schwarzenau – USV Geras, 9:4 (6:1)

3 Jaroslav Kubat 1:0

15 Lukas Merkl 2:0

21 Lukas Merkl 3:0

22 Robin Hrobar 3:1

23 Michael Muerwald 4:1

33 Miklas Pichler 5:1

43 Lukas Merkl 6:1

58 Lukas Merkl 7:1

72 Petr Osmera 7:2

75 Robin Hrobar 7:3

80 Robin Hrobar 7:4

82 Lukas Merkl 8:4

88 Jaroslav Kubat 9:4

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!