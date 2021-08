Allentsteig/Göpfritz überholt Karlstein/Thaya in der Tabelle

Details Sonntag, 22. August 2021 06:23

2. Klasse Waldviertel Thayatal: Etwa 80 Zuschauer sahen in der zweiten Runde der neuen Spielzeit einen Sieg der Gäste. Der SG Karlstein/Thaya hat den Saisonstart verpatzt: Mit der 2:4-Niederlage gegen Allentsteig/Göpfritz lautet der triste Ertrag zwei Pleiten am Stück.

Beide Mannschaften starteten vorsichtig in das Spiel. Zu Torchancen gelangte in der Anfangsphase die Heimelf durch Daniel (7.) und Matthias Kuna (14.). Michal Trajer brachte aber die SG Allentsteig/Göpfritz in der 20. Minute in Front. Mit einem Tor Vorsprung für den Gast ging es für die beiden Teams nach dem Pausenpfiff in die Kabinen.

Nach 0:3 wurde es nochmal spannend

Mit dem Tor zum 2:0 steuerte Trajer bereits seinen zweiten Treffer an diesem Tag bei (48.). Kamil Benhák überwand den gegnerischen Schlussmann zum 3:0 für Allentsteig/Göpfritz (62.). Jetzt schlugen die Gastgeber zurück. In der 67. Minute brachte Daniel Kuna das Netz für Karlstein/Thaya zum Zappeln. Daniel Pescher verkürzte für den Gastgeber später in der 78. Minute auf 2:3. In Minute 87 schwächte Dominik Zach seine SG Karlstein/Thaya mit einer Gelb-Roten Karte. Ehe der Abpfiff ertönte, war es Stefan Schmid, der das 4:2 aus Sicht der SG Allentsteig/Göpfritz perfekt machte (88.). Am Schluss gewann Allentsteig/Göpfritz gegen den SG Karlstein/Thaya.

Bei der SG Allentsteig/Göpfritz präsentierte sich die Abwehr angesichts sieben Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (4). Allentsteig/Göpfritz hat nun den ersten Saisonsieg eingefahren. Vorher hatte man eine Niederlage kassiert.

Der SG Karlstein/Thaya fiel auf die zehnte Tabellenposition.

2. Klasse Waldviertel Thayatal: SG Karlstein/Thaya – SG Allentsteig/Göpfritz, 2:4 (0:1)

20 Michal Trajer 0:1

48 Michal Trajer 0:2

62 Kamil Benhak 0:3

67 Daniel Kuna 1:3

78 Daniel Pescher 2:3

88 Stefan Schmid 2:4

