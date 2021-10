Langau schießt gegen Karlstein/Thaya Tore am laufenden Band

Details Sonntag, 03. Oktober 2021 04:02

2. Klasse Waldviertel Thayatal: Ein einseitiges Torfestival lieferten sich Langau und Karlstein/Thaya mit dem Endstand von 8:0. Was viele voraussagten, trat letztlich auch ein: Der SVU Langau wurde vor etwa 40 Fans der Favoritenrolle gerecht.

Für das erste Tor sorgte Matthias Forster. In der 16. Minute traf der Spieler des Heimteams ins Schwarze. David Biedrava versenkte die Kugel zum 2:0 für Langau (22.) Bis zum Pausenpfiff blieb der Stand unverändert.

Tor um Tor

Für ruhige Verhältnisse sorgte Patrik Horelica, als er das 3:0 für den SVU Langau besorgte (57.). Milan Biedrava gelang ein Doppelpack (63./70.), mit dem er das Ergebnis auf 5:0 hochschraubte. Rainer Hess überwand den gegnerischen Schlussmann zum 6:0 für Langau (72.). Daniel Kuna wurde nach 75 Minuten mit der Roten Karte vom Platz gestellt. Langaus Martin Hölzl legte in der 77. Minute zum 7:0 nach und Hess (86.) setzte den Schlusspunkt zum 8:0. Letztlich feierte der SVU Langau gegen den SG Karlstein/Thaya nach einer überzeugenden Darbietung einen verdienten Heimsieg.

Langau belegt mit 13 Punkten den dritten Platz. Die Angriffsreihe des SVU Langau lehrte ihre Gegner in aller Regelmäßigkeit das Fürchten, was die 21 geschossenen Tore eindrucksvoll unter Beweis stellen. Langau sammelt weiterhin fleißig Erfolge, deren Zahl sich mittlerweile auf vier summiert. In der Bilanz kommen noch ein Unentschieden und eine Niederlage dazu.

Karlstein/Thaya holte auswärts bisher nur drei Zähler. Die Abstiegssorgen der Gäste sind nach der klaren Niederlage größer geworden. Im Sturm des SG Karlstein/Thaya stimmt es ganz und gar nicht: Neun Treffer konnte er in dieser Saison erst erzielen.

Nach der klaren Niederlage gegen den SVU Langau ist der SG Karlstein/Thaya weiter das defensivschwächste Team der 2. Klasse Waldviertel Thayatal. Mit 13 Punkten auf der Habenseite herrscht bei Langau eitel Sonnenschein. Hingegen ist bei Karlstein/Thaya nach vier Spielen ohne Sieg der Wurm drin.

2. Klasse Waldviertel Thayatal: SVU Langau – SG Karlstein/Thaya, 8:0 (2:0)

16 Matthias Forster 1:0

22 David Biedrava 2:0

57 Patrik Horelica 3:0

63 Milan Biedrava 4:0

70 Milan Biedrava 5:0

72 Rainer Hess 6:0

77 Martin Hoelzl 7:0

86 Rainer Hess 8:0

