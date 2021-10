ESV Schwarzenau zerlegt Japons

Details Sonntag, 03. Oktober 2021 02:12

2. Klasse Waldviertel Thayatal: Der ESV Schwarzenau hat vor rund 120 Fans die eigenen Aufstiegsambitionen eindrucksvoll unter Beweis gestellt und dem SV Raiffeisen Union Japons das Fell über die Ohren gezogen: Am Ende hieß es 7:0 für den ESV Schwarzenau. Schwarzenau ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen den SV Union Japons einen klaren Erfolg.

Gleich zu Spielbeginn traf der ESV Schwarzenau zur frühen Führung (2.). Die nächsten beiden Treffer waren einem Mann vorbehalten: Lukas Merkl schnürte einen Doppelpack (20./29.), sodass der Tabellenprimus fortan mit 3:0 führte. Fabian Regen schraubte das Ergebnis in der 37. Minute mit dem 4:0 für die Heimmannschaft in die Höhe. Nach dem souveränen Auftreten des ESV Schwarzenau überraschte es kaum einen Zuschauer, dass zur Pause eine deutliche Führung stand.

Merkl und Franta mit Torhunger

Mit dem Tor zum 5:0 steuerte Merkl bereits seinen dritten Treffer an diesem Tag bei (52.). Für das 6:0 und 7:0 war Robin Franta verantwortlich. Der Akteur traf gleich zweimal ins Schwarze (78./89.). Der Referee pfiff schließlich das Spiel ab, in dem Schwarzenau bereits in Durchgang eins deutlich gezeigt hatte, dass es nach 90 Minuten nur einen Sieger geben würde.

Defensiv stabil, vorne treffsicher: Nach dem errungenen Erfolg schaut der ESV Schwarzenau hoffnungsfroh in die nähere Zukunft. Der ESV Schwarzenau präsentierte sich im bisherigen Saisonverlauf überaus torhungrig. Bereits 32 geschossene Treffer gehen auf das Konto von Schwarzenau. Der ESV Schwarzenau ist noch ungeschlagen. Es stehen mittlerweile sechs Siege und ein Unentschieden zu Buche. Mit vier Siegen in Folge ist der ESV Schwarzenau so etwas wie die „Mannschaft der Stunde“.

Durch diese Niederlage fiel der SVU Japons aus der Aufstiegszone auf Platz fünf. Der Gast schafft es bislang nicht, der eigenen Hintermannschaft die nötige Stabilität zu verleihen, sodass man bereits 22 Gegentore verdauen musste. Drei Siege, zwei Remis und drei Niederlagen hat der SV Raiffeisen Union Japons momentan auf dem Konto.

2 Miklas Pichler 1:0

20 Lukas Merkl 2:0

29 Lukas Merkl 3:0

37 Fabian Regen 4:0

52 Lukas Merkl 5:0

78 Robin Franta 6:0

89 Robin Franta 7:0

