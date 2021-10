Kantersieg beim USV Brunn/Wild: Irnfritz stoppt Talfahrt

Details Sonntag, 10. Oktober 2021 03:24

2. Klasse Waldviertel Thayatal: Der USV Brunn/Wild hat den Start ins neue Fußballjahr nach acht Misserfolgen am Stück in den Sand gesetzt. Diesmal musste eine 2:7-Niederlage gegen den TSV Irnfritz verdaut werden. Irnfritz ließ vor rund 80 Zuschauern keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen Brunn/Wild einen klaren Erfolg.

Kaum war das Spiel angepfiffen, lag der TSV Irnfritz bereits in Front. Bernhard Wimmer markierte in der dritten Minute die Führung. Der Gast machte weiter Druck und erhöhte den Spielstand im Eilschritt mit dem nächsten Treffer (5.) durch Stefan Pöhn. Wimmer baute den Vorsprung von Irnfritz in der 13. Minute per Strafstoß aus. Harald Schachtner verkürzte für den USV Brunn/Wild später in der 24. Minute auf 1:3. Das 4:1 für den TSV Irnfritz stellte Wimmer sicher. In der 28. Minute traf er zum dritten Mal während der Partie. Nach 31 Minuten beförderte Brunn/Wild das Leder zum 2:4 ins gegnerische Netz. Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten.

Wimmer feiert Dreierpack

Philipp Judmann überwand den gegnerischen Schlussmann zum 5:2 für Irnfritz (46.). Mit dem 6:2 von Lukas Pöhn für Irnfritz war das Spiel eigentlich schon entschieden (54.). Den Schlusspunkt zum 7:2 markierte Christian Pöppl in Minute 71. Der TSV Irnfritz überrannte den USV Brunn/Wild förmlich mit sieben Toren und fährt so mit einem verdienten Sieg in der Tasche nach Hause.

Brunn/Wild bleibt die defensivschwächste Mannschaft der 2. Klasse Waldviertel Thayatal. Die deutliche Niederlage verschärft die Situation des Tabellenletzten immens. In der Defensive drückt der Schuh beim USV Brunn/Wild, was in den 31 kassierten Treffern zum Ausdruck kommt.

Irnfritz holte auswärts bisher nur vier Zähler. Durch die drei Punkte verbesserte sich der TSV Irnfritz im Tableau auf die neunte Position. Irnfritz bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt zwei Siege, zwei Unentschieden und vier Pleiten. Nach sechs Spielen ohne Sieg bejubelte der TSV Irnfritz endlich wieder einmal drei Punkte.

Als Nächstes steht für Brunn/Wild eine Auswärtsaufgabe an. Am Samstag (15:00 Uhr) geht es gegen die SG Allentsteig/Göpfritz. Irnfritz tritt bereits einen Tag vorher gegen den USV Geras an.

2. Klasse Waldviertel Thayatal: USV Brunn/Wild – TSV Irnfritz, 2:7 (2:4)

3 Bernhard Wimmer 0:1

5 Stefan Poehn 0:2

13 Bernhard Wimmer 0:3

24 Harald Schachtner 1:3

28 Bernhard Wimmer 1:4

31 David Goenner 2:4

46 Philipp Judmann 2:5

54 Lukas Poehn 2:6

71 Christian Poeppl 2:7

