Klarer Sieg beim UFC Drosendorf: USV Weitersfeld auf Aufstiegskurs

Details Montag, 18. Oktober 2021 03:07

2. Klasse Waldviertel Thayatal: Mit 0:4 verlor der UFC Drosendorf am vergangenen Sonntag deutlich gegen den USV Weitersfeld. An der Favoritenstellung ließ der USV Weitersfeld keine Zweifel aufkommen und trug vor rund 150 Besuchern gegen Drosendorf einen Sieg davon.

Schon nach 23 Minuten mussten die Gäste einen Platzverweis verkraften. Junz Nezirovic sah nach einer Tätlichkeit die Rote Karte. Christian Flachhofer brachte Weitersfeld dann aber in der 41. Spielminute mit einem verwandelten Freistoß in Führung. Mit einem Tor Vorsprung für die Gäste ging es für die beiden Teams in die Halbzeitpause.

Schnelles 2:0 als Vorentscheidung

Für das zweite Tor des USV Weitersfeld war Michael Buljovcic verantwortlich, der in der 49. Minute per Strafstoß das 2:0 besorgte. Christoph Kanka überwand den gegnerischen Schlussmann zum 3:0 für den USV Weitersfeld (58.). Der vierte Streich von Weitersfeld war Patrick Knoll vorbehalten (81.). Letzten Endes holte der USV Weitersfeld gegen den UFC Drosendorf in Unterzahl drei Zähler.

Durch diese Niederlage bleibt Drosendorf in der Tabelle auf Platz sieben. Die Gastgeber verbuchten insgesamt drei Siege, zwei Remis und vier Niederlagen. Die Situation beim UFC Drosendorf bleibt angespannt. Gegen den USV Weitersfeld kassierte man bereits die zweite Niederlage in Serie.

Ohne Gegentreffer geblieben und drei Zähler eingeheimst – Weitersfeld ist weiter auf Kurs. In der Defensive des USV Weitersfeld griffen die Räder ineinander, sodass der USV Weitersfeld im bisherigen Saisonverlauf erst sechsmal einen Gegentreffer einsteckte. Weitersfeld ist in dieser Saison immer noch ungeschlagen. Die Bilanz lautet sechs Siege und drei Unentschieden. Zuletzt lief es erfreulich für den USV Weitersfeld, was 13 Punkte aus den letzten fünf Spielen belegen.

Als Nächstes steht für Drosendorf eine Auswärtsaufgabe an. Am Samstag (15:00 Uhr) geht es gegen den SG Karlstein/Thaya. Der USV Weitersfeld empfängt – ebenfalls am Samstag – den TSV Irnfritz.

2. Klasse Waldviertel Thayatal: UFC Drosendorf – USV Weitersfeld, 0:4 (0:1)

41 Christian Flachhofer 0:1

49 Michael Buljovcic 0:2

58 Christoph Kanka 0:3

81 Patrick Knoll 0:4

