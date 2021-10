USV Weitersfeld patzt gegen Irnfritz

Details Sonntag, 24. Oktober 2021 03:06

2. Klasse Waldviertel Thayatal: Auf dem Papier hatte Weitersfeld im Vorfeld der Partie gegen Irnfritz wie der klare Sieger ausgesehen. Auf dem Platz sah es jedoch anders aus, und der USV Weitersfeld musste eine überraschende 1:2-Pleite hinnehmen. Dem TSV Irnfritz gelang ein Husarenstreich, indem dem Favoriten eine Niederlage beigebracht wurde.

In Minute sieben vergab Patrick Isak alleine vor dem Torhüter die Chance die Gäste in Front zu bringen. Für den Führungstreffer des USV Weitersfeld zeichnete Kilian Leidenfrost verantwortlich (18.). Bis zur Pause fiel vor rund 90 Besuchern kein weiteres Tor, sodass es schließlich mit unverändertem Ergebnis in die Kabinen ging. Kurz nach Seitenwechsel scheiterte Isak erneut - diesmal an der Querlatte. In der 59. Minute brachte Christian Arthaber den Ball im Netz des USV Weitersfeld unter. Tobias Rodlauer traf zum 2:1 zugunsten von Irnfritz (73.). Die 1:2-Heimniederlage von Weitersfeld war Realität, als der Unparteiische die Partie letztendlich abpfiff.

Irnfritz dreht das Spiel nach der Pause

Der Patzer des Gastgebers zog im Klassement keine Folgen nach sich. Die gute Bilanz des USV Weitersfeld hat einen Dämpfer bekommen. Insgesamt sammelte der USV Weitersfeld bisher sechs Siege, drei Remis und eine Niederlage.

Der TSV Irnfritz muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Im letzten Match der Hinrunde taten die Gäste etwas fürs Selbstbewusstsein, strichen drei Zähler ein und stehen nun auf Platz neun. Drei Siege, zwei Remis und fünf Niederlagen hat Irnfritz momentan auf dem Konto.

Für beide Mannschaften geht es zunächst in die Winterpause. Am 27.03.2022 empfängt Weitersfeld dann im nächsten Spiel die SG Allentsteig/Göpfritz, während der TSV Irnfritz am gleichen Tag beim SG Karlstein/Thaya antritt.

2. Klasse Waldviertel Thayatal: USV Weitersfeld – TSV Irnfritz, 1:2 (1:0)

18 Kilian Leidenfrost 1:0

59 Christian Arthaber 1:1

73 Tobias Rodlauer 1:2

