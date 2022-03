Sieg über Mallersbach: ESV Schwarzenau weiter auf Aufstiegskurs

Details Samstag, 26. März 2022 01:42

2. Klasse Waldviertel Thayatal: Rund 70 Fans kamen zum Auftakt der Rückrunde der 2. Klasse Waldviertel Thayatal nach Schwarzenau. Der ESV Schwarzenau erreichte einen deutlichen 4:1-Erfolg gegen Mallersbach. Schwarzenau setzte sich standesgemäß gegen den USC Mallersbach durch. Im Hinspiel hatte der ESV Schwarzenau bei Mallersbach die volle Punktzahl eingefahren (5:2).

Lukas Merkl brachte sein Team bereits in der achten Minute nach vorn. Nach einem Eckball kam der Ball zweimal hoch zur Mitte und Merkl ließ sich die erste Chance im Spiel nicht entgehen. Jaroslav Kubat schoss die Kugel aus der Distanz genau ins Eck zum 2:0 für den ESV Schwarzenau über die Linie (18.). Miklas Pichler scheiterte aus gut 30 Metern an Keeper Reiss (21.). Tobias Elsigan schraubte das Ergebnis aber in der 23. Minute mit dem 3:0 für das Heimteam in die Höhe. In der 31. Minute brachte Gerald Bind das Netz nach einem Strafstoß für den USC Mallersbach zum Zappeln. Mit der Führung für Schwarzenau ging es in die Kabine.

Verdienter Sieg des ESV Schwarzenau

In Minute 52 verfehlte ein Schuss von Mallersbachs Milan cermak das Gehäuse nur knapp. Nach einer guten Stunde hielt Torhüter Christian Reiss sein Team von weiterem Schaden ab und parierte gleich drei Versuche der Gastgeber in Folge. Kubat besorgte in der Schlussphase schließlich den vierten Treffer für den Tabellenprimus (79.), indem er den Ball alleine vor Keeper Reiss unter die Latte hämmerte. Zwei Minuten später vergab Kubat die Chance auf einen Dreierpack und scheiterte mit seinem Strafstoß an Keeper Reiss (80.). Schlussendlich verbuchte der ESV Schwarzenau gegen Mallersbach einen überzeugenden Heimerfolg.

Wer soll den ESV Schwarzenau noch stoppen? Schwarzenau verbuchte gegen den USC Mallersbach die nächsten drei Punkte und führt das Feld der 2. Klasse Waldviertel Thayatal weiter an. Der Defensivverbund des ESV Schwarzenau steht nahezu felsenfest. Erst zwölfmal gab es ein Durchkommen für den Gegner. Der ESV Schwarzenau weist in dieser Saison mittlerweile die stolze Bilanz von zehn Erfolgen, einer Punkteteilung und keiner einzigen Niederlage vor.

Nach der empfindlichen Schlappe steckt Mallersbach weiter im Schlamassel. Die Defensive der Gäste muss bis dato zu viele Gegentreffer verschmerzen – bereits 31-mal war dies der Fall. Mit nun schon sieben Niederlagen, aber nur einem Sieg und drei Unentschieden sind die Aussichten des USC Mallersbach alles andere als positiv.

Schwarzenau wandert mit nun 31 Zählern auf dem Konto weiter auf dem Erfolgspfad, während die Welt von Mallersbach gegenwärtig trist aussieht.

Am Sonntag muss der ESV Schwarzenau beim USV Geras ran, zeitgleich wird der USC Mallersbach vom SV Eisgarn in Empfang genommen.

2. Klasse Waldviertel Thayatal: ESV Schwarzenau – USC Mallersbach, 4:1 (3:1)

79 Jaroslav Kubat 4:1

31 Gerald Bind 3:1

23 Tobias Elsigan 3:0

18 Jaroslav Kubat 2:0

8 Lukas Merkl 1:0