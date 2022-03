Zach rettet Punkt in letzter Minute: Geras und Brunn/W. teilen sich die Punkte

Details Sonntag, 27. März 2022 00:09

2. Klasse Waldviertel Thayatal: Das Spiel vom Samstag zwischen dem USV Geras und dem USV Brunn/Wild endete vor rund 100 Besuchern mit einem 3:3-Remis. Ein Punkt für die Statistik, doch moralisch stand Brunn/Wild nach dem Remis gegen den Favoriten – USV Geras – sogar als Sieger da. Im Hinspiel hatte Geras bei den Gästen einen 3:0-Sieg eingefahren.

Das 1:0 in der 18. Minute durch Lukas Bühler brachte den USV Geras vermeintlich auf die Siegerstraße. Den Unterschied zwischen den beiden Mannschaften machte bis zur Pause lediglich ein Treffer aus, den die Heimmannschaft für sich beanspruchte. Andreas Daniel beförderte das Leder zum 1:1 des USV Brunn/Wild in die Maschen (46.). Matthias Judmann ließ sich in der 48. Minute nicht zweimal bitten und verwertete zum 2:1 für Brunn/Wild. Moritz Maurer war zur Stelle und markierte das 2:2 von Geras (77.). Daniel Heily versenkte dann die Kugel zum 3:2 (82.). Jakub Zach, der in der 90. Minute erfolgreich war, sorgte mit seinem Treffer kurz vor dem Spielende für den Ausgleich. Schließlich gingen der USV Geras und der USV Brunn/Wild mit einer Punkteteilung auseinander.

Torreiches Remis

Bei Geras präsentierte sich die Abwehr angesichts 28 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (30). Das Remis brachte den USV Geras in der Tabelle nicht voran. Geras liegt nun auf Rang sieben. Der USV Geras verbuchte insgesamt vier Siege, drei Remis und vier Niederlagen. Zuletzt lief es erfreulich für Geras, was zehn Punkte aus den letzten fünf Spielen belegen.

Mit 40 Gegentreffern hat Brunn/Wild schon ein Riesenproblem. Aber nicht das einzige, wenn man dazu noch die Offensive betrachtet. Die Mannschaft erzielte auch nur neun Tore. Das heißt, der USV Brunn/Wild musste durchschnittlich 3,64 Treffer pro Partie hinnehmen und bejubelte dagegen im Schnitt nicht einmal ein Tor pro Spiel. Die chronische Abwehrschwäche zeigte sich auch im Spiel gegen den USV Geras – Brunn/Wild bleibt weiter unten drin.

Während Geras am kommenden Sonntag den ESV Schwarzenau empfängt, bekommt es der USV Brunn/Wild am selben Tag mit dem USV Weitersfeld zu tun.

2. Klasse Waldviertel Thayatal: USV Geras – USV Brunn/Wild, 3:3 (1:0)

90 Jakub Zach 3:3

82 Daniel Heily 2:3

77 Moritz Maurer 2:2

48 Matthias Judmann 1:2

46 Andreas Daniel 1:1

18 Lukas Buehler 1:0