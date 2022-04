USV Weitersfeld gewinnt Spitzenspiel gegen Geras

Details Sonntag, 10. April 2022 01:11

2. Klasse Waldviertel Thayatal: Rund 60 Fans kamen zum Spiel der 14. Runde nach Weitersfeld. Ein Tor machte den Unterschied im Spiel, das der USV Weitersfeld mit 2:1 gegen Geras gewann. Einen packenden Auftritt legte Weitersfeld dabei jedoch nicht hin. Im Hinspiel hatte beim Endstand von 1:1 kein Sieger ermittelt werden können.

Marcel Buljovcic stellte die Weichen für den USV Weitersfeld auf Sieg, als er in Minute 38 mit dem 1:0 zur Stelle war. Einen Torerfolg in Halbzeit eins verbuchten lediglich die Gastgeber, womit man eine knappe Führung mit in die Kabinen nahm. Buljovcic schnürte mit seinem zweiten Treffer einen Doppelpack und brachte seine Mannschaft auf die Siegerstraße (57.). Das 1:2 des USV Geras bejubelte Matyas Kriz (86.), doch es sollte nichts mehr am Heimsieg des USV Weitersfeld ändern. Am Ende verbuchte der USV Weitersfeld gegen die Gäste die maximale Punkteausbeute.

Buljovcic-Doppelpack reicht zum Sieg

Weitersfeld behauptet nach dem Erfolg über Geras den zweiten Tabellenplatz. Die Defensive des USV Weitersfeld (zehn Gegentreffer) gehört zum Besten, was die 2. Klasse Waldviertel Thayatal zu bieten hat. Mit dem Sieg knüpfte Weitersfeld an die bisherigen Saisonerfolge an. Insgesamt reklamiert der USV Weitersfeld acht Siege und drei Remis für sich, während es nur eine Niederlage setzte.

Beim USV Geras präsentierte sich die Abwehr angesichts 30 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (31). Geras holte auswärts bisher nur sechs Zähler. Mit 15 ergatterten Punkten steht der USV Geras auf Tabellenplatz sieben. Vier Siege, drei Remis und fünf Niederlagen hat Geras momentan auf dem Konto.

Mit insgesamt 27 Zählern befindet sich der USV Weitersfeld voll in der Spur. Die Formkurve des USV Geras dagegen zeigt nach unten.

Beide Mannschaften erwartet erst einmal eine mehrwöchige Spielpause. Weiter geht es für den USV Weitersfeld, wenn der ESV Schwarzenau am 24.04.2022 zu Gast ist. Geras empfängt am gleichen Tag den SG Karlstein/Thaya.

2. Klasse Waldviertel Thayatal: USV Weitersfeld – USV Geras, 2:1 (1:0)

86 Matyas Kriz 2:1

57 Marcel Buljovcic 2:0

38 Marcel Buljovcic 1:0