Sieg in Mallersbach: Drosendorf beendet schwarze Serie

Details Montag, 11. April 2022 01:07

2. Klasse Waldviertel Thayatal: Drosendorf errang am Sonntag vor knapp 50 Fans einen 3:1-Sieg über Mallersbach. Im Vorfeld war man sich einig, dass der Sieger nur UFC Drosendorf heißen konnte. Der Verlauf der 90 Minuten bestätigte schließlich diesen Eindruck. Enger ging es kaum: Der UFC Drosendorf hatte sich im Hinspiel knapp mit 2:1 behauptet.

Jiri Majewski brachte die Gäste in der 31. Minute in Front. Noch bevor es in die Halbzeit ging, war Pavel Marek mit dem 1:1 für den USC Mallersbach zur Stelle (43.). Eine Aussage darüber, wer am Ende die Nase vorn haben würde, war nach dem Abpfiff der ersten Halbzeit noch nicht zu treffen. Es ging mit einem Gleichstand in die Kabinen. Sebastian Oswald versenkte den Ball in der 62. Minute im Netz von Mallersbach. Radan Grigarcik erhöhte für Drosendorf per Elfmeter auf 3:1 (75.). Die 1:3-Heimniederlage des USC Mallersbach war Realität, als der Schiedsrichter die Partie letztendlich abpfiff.

Drosendorf setzt sich vom Tabellenkeller ab

Das Heimteam muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Die chronische Abwehrschwäche zeigte sich auch im Spiel gegen den UFC Drosendorf – Mallersbach bleibt weiter unten drin. Die formschwache Abwehr, die bis dato 34 Gegentreffer zuließ, ist ein entscheidender Grund für das schlechte Abschneiden des USC Mallersbach in dieser Saison. Mit nun schon acht Niederlagen, aber nur einem Sieg und drei Unentschieden sind die Aussichten von Mallersbach alles andere als positiv. Gewinnen hatte beim USC Mallersbach zuletzt Seltenheitswert. Der letzte Dreier liegt bereits acht Spiele zurück.

Drosendorf machte durch den Erfolg Boden gut und rangiert nun auf dem achten Platz. Der UFC Drosendorf bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt vier Siege, zwei Unentschieden und sechs Pleiten. Nach vier sieglosen Spielen ist Drosendorf wieder in der Erfolgsspur.

Für die Mannschaften steht nun erst einmal eine Pause an, bevor Mallersbach am 24.04.2022 auf den TSV Irnfritz trifft und der UFC Drosendorf gegen den SV Eisgarn spielt.

2. Klasse Waldviertel Thayatal: USC Mallersbach – UFC Drosendorf, 1:3 (1:1)

75 Radan Grigarcik 1:3

62 Sebastian Oswald 1:2

43 Pavel Marek 1:1

31 Jiri Majewski 0:1