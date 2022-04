Allentsteig/G. und Irnfritz teilen sich die Punkte

Details Sonntag, 17. April 2022 01:36

2. Klasse Waldviertel Thayatal: Im Spiel der SG Allentsteig/Göpfritz gegen den TSV Irnfritz gab es vor rund 100 Fans Tore am laufenden Band. Am Ende teilten sich sich beide Kontrahenten die Punkte beim Stand von 3:3. Vor dem Spiel war kein Favorit auszumachen und das spiegelte sich auch im Ergebnis wider. Das Hinspiel hatte Allentsteig/Göpfritz knapp für sich entschieden und mit 2:1 gewonnen.

Ehe es in die Kabinen ging, markierte Frantisek Kriz das 1:0 für Irnfritz (41.). Zur Pause wussten die Gäste eine hauchdünne Führung auf der Habenseite. Kamil Benhak versenkte den Ball in der 49. Minute im Netz des TSV Irnfritz. Michal Trajer brachte den Ball zum 2:1 zugunsten der SG Allentsteig/Göpfritz über die Linie (53.). In der 60. Minute war Kriz mit dem Ausgleich zum 2:2 zur Stelle. Damit schoss er bereits seinen zweiten Treffer! Sechs Minuten später ging Allentsteig/Göpfritz durch den zweiten Treffer von Benhak in Führung. Mit seinem Treffer aus der 88. Minute bewahrte Kriz seine Mannschaft vor der Niederlage und machte kurz vor dem Abpfiff das Remis perfekt. Am Ende stand ein Teilerfolg für beide Mannschaften. Die SG Allentsteig/Göpfritz und Irnfritz spielten unentschieden.

Dreifacher Kriz macht Last-Minute-Remis perfekt

Durch den Teilerfolg verbesserte sich Allentsteig/Göpfritz im Klassement auf Platz fünf. Vier Siege, vier Remis und fünf Niederlagen hat das Heimteam derzeit auf dem Konto. Seit vier Spielen wartet die SG Allentsteig/Göpfritz schon auf einen dreifachen Punktgewinn.

In der Defensivabteilung des TSV Irnfritz knirscht es gewaltig, weshalb Irnfritz weiter im Schlamassel steckt. Drei Siege, drei Remis und sieben Niederlagen hat der TSV Irnfritz momentan auf dem Konto. Die letzten Auftritte waren mager, sodass Irnfritz nur eines der letzten fünf Spiele gewann.

Während Allentsteig/Göpfritz am kommenden Sonntag den SVU Langau empfängt, bekommt es der TSV Irnfritz am selben Tag mit dem USC Mallersbach zu tun.

2. Klasse Waldviertel Thayatal: SG Allentsteig/Göpfritz – TSV Irnfritz, 3:3 (0:1)

88 Frantisek Kriz 3:3

66 Kamil Benhak 3:2

60 Frantisek Kriz 2:2

53 Michal Trajer 2:1

49 Kamil Benhak 1:1

41 Frantisek Kriz 0:1