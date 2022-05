Brunn/Wild verliert hoch gegen Mallersbach

Details Samstag, 07. Mai 2022 01:15

2. Klasse Waldviertel Thayatal: Brunn/Wild blieb gegen den USC Mallersbach vor etwa 60 Fans chancenlos und kassierte eine herbe 3:7-Klatsche. Mallersbach ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen den USV Brunn/Wild einen klaren Erfolg. Im Hinspiel wurde Brunn/Wild mit 0:4 abgeschossen.

Der Gastgeber geriet in der zwölften Minute durch Roman Löscher ins Hintertreffen. Für das 1:1 des USV Brunn/Wild zeichnete Michal Prokes verantwortlich (28.). Milan Cermak war es, der in der 30. Minute das Spielgerät im Gehäuse von Brunn/Wild unterbrachte. Löscher erzielte in der 34. Minute das 3:1 für Mallersbach. Kurz vor dem Pausenpfiff erhöhte Pavel Marek den Vorsprung der Gäste auf 4:1 (41.). Zur Halbzeit blickte Mallersbach auf einen klaren Vorsprung gegen einen Gegner, den man deutlich beherrschte. Harald Schachtner beförderte das Leder vom Elfmeterpunkt aus zum 2:4 des USV Brunn/Wild über die Linie (54.). Für den nächsten Erfolgsmoment des USC Mallersbach sorgte Marek (57.), ehe Cermak das 6:2 markierte (69.). Mit dem Treffer zum 3:6 in der 84. Minute machte Prokes zwar seinen Doppelpack perfekt – der Rückstand zu Mallersbach war jedoch weiterhin gewaltig. Cermak stellte schließlich in der 89. Minute den 7:3-Sieg für den USC Mallersbach sicher. Schließlich strich Mallersbach die Optimalausbeute gegen Brunn/Wild ein.

Cermak feiert Dreierpack

57 Gegentreffer hat der USV Brunn/Wild mittlerweile hinnehmen müssen – so viel wie keine andere Mannschaft in der 2. Klasse Waldviertel Thayatal. Die deutliche Niederlage verschärft die Situation von Brunn/Wild immens. Mit nun schon zwölf Niederlagen, aber nur einem Sieg und drei Unentschieden sind die Aussichten des USV Brunn/Wild alles andere als positiv. Die vergangenen Spiele waren für Brunn/Wild nicht von Erfolg gekrönt. Schließlich liegt der letzte Sieg bereits vier Begegnungen zurück.

Der USC Mallersbach holte auswärts bisher nur sieben Zähler. Für Mallersbach ging es nach dem Erfolg in der Tabelle weder nach oben noch nach unten. Der USC Mallersbach bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt vier Siege, drei Unentschieden und acht Pleiten. Durch den klaren Erfolg über den USV Brunn/Wild ist Mallersbach weiter im Aufwind.

Nach der ersten Hälfte des Fußballjahres stand Brunn/Wild noch auf Rang elf, mittlerweile hat man Platz sieben der Rückrundentabelle inne.

Am nächsten Sonntag reist der USV Brunn/Wild zum SV Eisgarn, zeitgleich empfängt der USC Mallersbach den USV Geras.

2. Klasse Waldviertel Thayatal: USV Brunn/Wild – USC Mallersbach, 3:7 (1:4)

89 Milan Cermak 3:7

84 Michal Prokes 3:6

69 Milan Cermak 2:6

57 Pavel Marek 2:5

54 Harald Schachtner 2:4

41 Pavel Marek 1:4

34 Roman Loescher 1:3

30 Milan Cermak 1:2

28 Michal Prokes 1:1

12 Roman Loescher 0:1