Schleinzer schießt Geras zum Sieg bei Drosendorf

2. Klasse Waldviertel Thayatal: Der UFC Drosendorf und der USV Geras lieferten sich vor rund 80 Fans ein wahres Torfestival, das schließlich mit 3:4 endete. In einem Spiel zweier formal gleich starker Gegner machte am Ende lediglich ein Tor den Unterschied aus. Das Hinspiel hatte Geras für sich entschieden. Damals hieß das Ergebnis 4:2.

Miroslav Pak brachte sein Team in der 16. Minute nach vorn. Drosendorf machte weiter Druck, kann aber vorerst nicht erhöhen. Jakub Zach ließ sich in der 24. Minute nicht zweimal bitten und verwertete einen Querpass zum 1:1 für den USV Geras. Kurz vor dem Seitenwechsel legte Matyas Kriz das 2:1 nach (40.). Die Pausenführung von Geras fiel knapp aus. Drosendorf zeigte sich unbeeindruckt und so drehten Jiri Majewski (53.) und Radan Grigarcik (69.) mit ihren Treffern das Spiel auf 3:2. Für den Gastgeber nahm das Match in der Schlussphase eine bittere Wende. Christoph Haslinger und Jakob Schleinzer drehten den Spielstand (76./83.) und sicherten dem USV Geras einen Last-Minute-Sieg. Am Ende verbuchte Geras gegen den UFC Drosendorf die maximale Punkteausbeute.

Führung wechselte mehrmals

Kurz vor Saisonende steht Drosendorf mit 21 Punkten auf Platz sechs.

Der USV Geras muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Der Erfolg brachte eine tabellarische Verbesserung mit sich. Die Gäste liegen nun auf Platz fünf. In der Verteidigung von Geras stimmt es ganz und gar nicht: 51 Gegentreffer musste sie in dieser Saison bereits hinnehmen.

Der nächste Gegner des UFC Drosendorf, welcher in zwei Wochen, am 12.06.2022, empfangen wird, ist der SG Karlstein/Thaya. Der USV Geras hat nächste Woche den TSV Irnfritz zu Gast.

2. Klasse Waldviertel Thayatal: UFC Drosendorf – USV Geras, 3:4 (1:2)

83 Jakob Schleinzer 3:4

76 Christoph Haslinger 3:3

69 Radan Grigarcik 3:2

53 Jiri Majewski 2:2

40 Matyas Kriz 1:2

24 Jakub Zach 1:1

16 Miroslav Pak 1:0