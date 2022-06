Irnfritz beendet beim USV Geras die Sieglos-Serie

Details Samstag, 04. Juni 2022 01:02

2. Klasse Waldviertel Thayatal: Geras und Irnfritz lieferten sich vor etwa 70 Besuchern ein wahres Torfestival, das schließlich mit 3:4 endete. Beobachter hatten beiden Mannschaften im Vorfeld gleich gute Siegchancen eingeräumt – doch nur eine wusste sich knapp durchzusetzen. Das Hinspiel war eine klare Angelegenheit gewesen. Der USV Geras hatte mit 5:0 gewonnen.

Patrik Isak brachte den Ball zum 1:0 zugunsten des TSV Irnfritz über die Linie (23.). Stephan Raab versenkte den Ball in der 32. Minute im Netz der Gäste und glich zum 1:1 aus. Zum Seitenwechsel hatte keine Mannschaft die Oberhand gewonnen. Unentschieden lautete der Zwischenstand. Der Treffer zum 2:1 sicherte Irnfritz nicht nur die Führung – es war auch bereits der zweite von Isak in diesem Spiel (56.). Eine starke Leistung zeigte Raab, der sich nach seinem ersten Treffer mit einem Doppelpack für Geras beim Trainer empfahl (61./85.) und das Spiel auf 3:2 drehen konnte. Für die Gastgeber nahm das Match in der Schlussphase aber doch noch eine bittere Wende. Bernhard Wimmer drehte den Spielstand mit einem Doppelpack (86./93.) und sicherte dem TSV Irnfritz einen Last-Minute-Sieg. Am Ende verbuchte Irnfritz gegen den USV Geras die maximale Punkteausbeute.

Wimmer der gefeierte Held

Geras muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. In der Verteidigung des USV Geras stimmt es ganz und gar nicht: 55 Gegentreffer musste sie in dieser Saison bereits hinnehmen. Vom Glück verfolgt war Geras in den letzten fünf Spielen nicht. In diesem Zeitraum findet sich nur ein einziger Sieg.

Der TSV Irnfritz bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt vier Siege, vier Unentschieden und elf Pleiten. Nach acht Spielen ohne Sieg bejubelte Irnfritz endlich wieder einmal drei Punkte.

Nächster Prüfstein für den USV Geras ist die SG Allentsteig/Göpfritz auf gegnerischer Anlage (Sonntag, 17:30). Der TSV Irnfritz misst sich zur selben Zeit mit dem USV Weitersfeld.

2. Klasse Waldviertel Thayatal: USV Geras – TSV Irnfritz, 3:4 (1:1)

93 Bernhard Wimmer 3:4

86 Bernhard Wimmer 3:3

85 Stephan Raab 3:2

61 Stephan Raab 2:2

56 Patrik Isak 1:2

32 Stephan Raab 1:1

23 Patrik Isak 0:1