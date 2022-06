Dank Tormaschine Merkl: ESV Schwarzenau feiert Heimsieg gegen Brunn/Wild

Details Samstag, 11. Juni 2022 00:53

2. Klasse Waldviertel Thayatal: Der ESV Schwarzenau bestätigte noch einmal die herausragende Saisonleistung und holte sich im letzten Ligaspiel vor etwa 100 Fußballfans einen 4:0-Sieg. Schwarzenau hatte vorab die besseren Karten. Ausgespielt hatte der Spitzenreiter alle davon und die Partie erfolgreich beendet. Im Hinspiel hatte der ESV Schwarzenau Brunn/Wild mit einem beeindruckenden 4:0 vom Feld gefegt.

Der ESV Schwarzenau erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Lukas Merkl traf in der fünften Minute zur frühen Führung. Kurz darauf wurde ein weiterer Treffer wegen Abseits aberkannt. Jaroslav Kubat vergab nach 35 Minuten einen Elfmeter für die Gastgeber. Georg Nigischer ließ sich in der 37. Minute nicht zweimal bitten und verwertete dann aber zum 2:0 für das Heimteam. Mit der Führung für Schwarzenau ging es in die Kabine. Merkl beseitigte mit seinen Toren (65./69.) die letzten Zweifel am Sieg des ESV Schwarzenau. Letztlich feierte der ESV Schwarzenau gegen den USV Brunn/Wild nach einer überzeugenden Darbietung einen verdienten 4:0-Heimsieg.

Merkl erzielt Saisontore Nummer 36, 37 und 38!

Nach dem letzten Spiel der Saison kann Schwarzenau die Sektkorken knallen lassen und den Meistertitel der 2. Klasse Waldviertel Thayatal feiern. Auch im letzten Spiel stellte der Angriff des ESV Schwarzenau noch einmal seine Qualitäten unter Beweis und hob damit die Anzahl der geschossenen Tore auf 83 an. Liga-Bestwert! Der ESV Schwarzenau weist mit 17 Siegen, zwei Unentschieden und einer Niederlage eine stolze Bilanz zum Saisonausklang vor. Bis zum Saisonabschluss zeigte sich Schwarzenau sehr stark und holte in den letzten fünf Spielen zwölf Punkte.

Mit 65 Gegentreffern stellte Brunn/Wild die schlechteste Defensive der Liga. Nach allen 20 Spielen stehen die Gäste auf dem elften Tabellenplatz. Die Offensive des USV Brunn/Wild überzeugte in dieser Saison überhaupt nicht. Mit nur 21 Treffern ist die Angriffsleistung noch verbesserungswürdig. Nun musste sich Brunn/Wild schon 15-mal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die zwei Siege und drei Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind. Die letzten Auftritte waren mager, sodass der USV Brunn/Wild nur eines der letzten fünf Spiele gewann.

2. Klasse Waldviertel Thayatal: ESV Schwarzenau – USV Brunn/Wild, 4:0 (2:0)

69 Lukas Merkl 4:0

65 Lukas Merkl 3:0

37 Georg Nigischer 2:0

5 Lukas Merkl 1:0