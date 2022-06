Weitersfeld feiert klaren Auswärtserfolg beim TSV Irnfritz

Details Sonntag, 12. Juni 2022 01:48

2. Klasse Waldviertel Thayatal: Irnfritz kassierte zum Saisonabschluss vor mehr als 80 Besuchern eine 0:5-Klatsche gegen den USV Weitersfeld. Weitersfeld setzte sich standesgemäß gegen den TSV Irnfritz durch. Irnfritz hatte im Hinspiel mit 2:1 gewonnen.

Die Gastgeber gerieten schon in der zehnten Minute in Rückstand, als Jakob Dangl das schnelle 1:0 für den USV Weitersfeld erzielte. Andreas Gschweicher erhöhte für den USV Weitersfeld auf 2:0 (30.). Mit dem 3:0 durch Petr Cermak schien die Partie bereits in der 33. Minute mit dem Gast einen sicheren Sieger zu haben. Der TSV Irnfritz ließ zumindest bis zur Pause kein weiteres Tor zu und so blieb es bis zum Halbzeitpfiff beim deutlichen Vorsprung von Weitersfeld. Für das 4:0 des USV Weitersfeld sorgte Christoph Kanka, der in Minute 83 per Freistoß zur Stelle war. Cermak stellte schließlich in der 86. Minute den 5:0-Sieg für den USV Weitersfeld sicher. Der Schiedsrichter pfiff schließlich das Spiel ab, in dem Weitersfeld bereits in Durchgang eins deutlich gezeigt hatte, dass es nach 90 Minuten nur einen Sieger geben würde.

Weitersfeld beendet Saison auf Rang zwei

Nach allen 20 Spielen findet sich Irnfritz in der unteren Tabellenhälfte wieder und kann sich bald auf die nächste Spielzeit in der 2. Klasse Waldviertel Thayatal vorbereiten. Mit nun schon zwölf Niederlagen, aber nur vier Siegen und vier Unentschieden sind die Aussichten des TSV Irnfritz alles andere als positiv. Irnfritz beendet die Saison mit nur vier Punkten aus den letzten fünf Spielen und ist damit sicher alles andere als zufrieden.

Nach allen 20 Spielen steht der USV Weitersfeld auf dem zweiten Tabellenplatz. Dass die Offensive des USV Weitersfeld zu den besten der Liga gehört, zeigte man auch im letzten Spiel. Damit kommt Weitersfeld auf insgesamt 64 Treffer. Die Abschlussbilanz des USV Weitersfeld: stolze 13 Siege, sechs Remis und nur eine Niederlage. Die letzten Resultate des USV Weitersfeld konnten sich sehen lassen – 13 Punkte aus fünf Partien.

2. Klasse Waldviertel Thayatal: TSV Irnfritz – USV Weitersfeld, 0:5 (0:3)

86 Petr Cermak 0:5

83 Christoph Kanka 0:4

33 Petr Cermak 0:3

30 Andreas Gschweicher 0:2

10 Jakob Dangl 0:1