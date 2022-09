Karlsteins Sindelar erledigt Arbesbach

Details Sonntag, 04. September 2022 01:24

2. Klasse Waldviertel Zentral: Mit 120 Zuschauern war das Thayalandstadion in Karlstein/Thaya gut gefüllt. Arbesbach hatte am Samstag gegen Karlstein/Thaya mit 2:4 das Nachsehen und kassierte damit die erste Saisonniederlage.

120 Zuschauer sahen, wie Josef Sindelar in der elften Minute das 1:0 für den SG Karlstein/Thaya markierte. Nach 14 Minuten scheiterten die Gastgeber am Schlussmann des UFC Arbesbach. Sebastian Grudl war es, der in der 23. Minute das Spielgerät vom Elfmeterpunkt aus im Tor der Heimmannschaft unterbrachte. Eine Minute später ging der Tabellenführer durch den zweiten Treffer von Sindelar erneut in Führung. Zur Pause war Karlstein/Thaya im Fahrwasser und verbuchte eine knappe Führung.

Sindelar der Matchwinner

Lukas Turek ließ sich in der 63. Minute nicht zweimal bitten und verwertete mit einen sehenswerten Seitfallzieher zum 2:2 für den UFC Arbesbach. Nun hatten die Gäste Oberwasser. Doch dass der SG Karlstein/Thaya in der Schlussphase auf den Sieg hoffte, war das Verdienst von Daniel Pescher, der in der 84. Minute zur Stelle war und die Heimelf mit 3:2 in Front brachte. Mit einem Strafstoß zum 4:2 sicherte Sindelar Karlstein/Thaya nicht nur den Sieg, sondern erzielte auch seinen dritten Tagestreffer (90.). Schließlich strich der SG Karlstein/Thaya die Optimalausbeute gegen Arbesbach ein.

Karlstein/Thaya ist mit zwölf Punkten aus vier Partien gut in die Saison gestartet.

Der UFC Arbesbach nimmt mit neun Punkten den dritten Tabellenplatz ein.

Am kommenden Samstag trifft der SG Karlstein/Thaya auf den SV Großsiegharts, Arbesbach spielt tags zuvor gegen den SV Waldhausen (NÖ).

2. Klasse Waldviertel Zentral: SG Karlstein/Thaya – UFC Arbesbach, 4:2 (2:1)

90 Josef Sindelar 4:2

84 Daniel Pescher 3:2

63 Lukas Turek 2:2

39 Josef Sindelar 2:1

23 Sebastian Grudl 1:1

11 Josef Sindelar 1:0