Arbesbach holt Big Points gegen Langschlag

Details Samstag, 24. September 2022 00:12

2. Klasse Waldviertel Zentral: Fast 170 Besucher kamen in die Bärenhof-Arena nach Arbesbach. Arbesbach hat die eigenen Aufstiegsambitionen eindrucksvoll unter Beweis gestellt und Langschlag das Fell über die Ohren gezogen: Am Ende hieß es 4:0 für den UFC Arbesbach. Arbesbach ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen den UFC Lokomotive Langschlag einen klaren Erfolg.

Gleich nach vier Minuten köpfte Lukas Turek knapp neben das Tor. Vor 170 Zuschauern köpfte Lukas Turek nach einem Eckball aber dann doch das 1:0 für den UFC Arbesbach (13.). In Minute 18 scheiterte Langschlags Bernhard Wandl am Pfosten. Die nächsten beiden Treffer waren einem Mann vorbehalten: Michal Stropek schnürte einen Doppelpack (31./37.), sodass die Heimmannschaft fortan mit 3:0 führte. Kurz vor der Pause hatte Elias Pfeiffer die große Chance auf das 4:0 vergeben. Nach dem souveränen Auftreten von Arbesbach überraschte es kaum einen Zuschauer, dass zur Pause eine deutliche Führung stand. Eigentlich war der UFC Lok Langschlag schon geschlagen, als Sebastian Grudl nach einem Eckball das Leder zum 0:4 über die Linie beförderte (50.). Letztlich kam der UFC Arbesbach gegen den Gast zu einem verdienten 4:0-Sieg.

Arbesbach klettert auf Rang zwei

Arbesbach präsentierte sich im bisherigen Saisonverlauf überaus torhungrig. Bereits 25 geschossene Treffer gehen auf das Konto des UFC Arbesbach. Nur einmal gab sich Arbesbach bisher geschlagen.

Drei Siege, ein Remis und zwei Niederlagen tragen zur Momentaufnahme von Langschlag bei. Der UFC Lokomotive Langschlag baut die Mini-Serie von drei Siegen nicht aus.

Der UFC Arbesbach konnte sich gegen den UFC Lok Langschlag auf eine sattelfeste Defensive verlassen und mischt in der Tabelle weiter um die besten Plätze mit. Mit zehn Zählern aus sechs Spielen steht Langschlag momentan im oberen Mittelfeld der Tabelle.

Am nächsten Sonntag reist Arbesbach zum SC Pfaffenschlag, zeitgleich empfängt der UFC Lokomotive Langschlag den SV Großsiegharts.

2. Klasse Waldviertel Zentral: UFC Arbesbach – UFC Lokomotive Langschlag, 4:0 (3:0)

50 Sebastian Grudl 4:0

37 Michal Stropek 3:0

31 Michal Stropek 2:0

13 Lukas Turek 1:0