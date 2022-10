Klare Sache für den SV Waldhausen gegen Eibenstein

Details Sonntag, 02. Oktober 2022 00:48

2. Klasse Zentrales Waldviertel: Der SV Waldhausen (NÖ) setzte sich vor rund 100 Besuchern standesgemäß gegen den SV Eibenstein mit 5:2 durch. Ausgangslage? Vorab klar zugunsten des SV Waldhausen. Und nach den 90 Minuten? Hat sich die Sichtweise bekräftigt.

Eibenstein geriet schon in der achten Minute in Rückstand, als Mario Gutmann das schnelle 1:0 für Waldhausen erzielte. Ehe es in die Kabinen ging, markierte Thomas Koller per Elfmeter das 1:1 für den SV Eibenstein (41.). Zum Seitenwechsel hatte keine Mannschaft die Oberhand gewonnen. Unentschieden lautete der Zwischenstand. Andre Rossmanith machte in der 55. Minute das 2:1 von Eibenstein perfekt. Die Antwort ließ nicht lange auf sich warten. Wenige Augenblicke später besorgte Valentin Grabovac den Ausgleich (60.). Mit einem schnellen Doppelpack (65./69.) zum 4:2 schockte Sebastian Huber den SV Eibenstein. Vaclav Tomecek stellte schließlich in der 80. Minute den 5:2-Sieg für den SV Waldhausen (NÖ) sicher. Mit Ablauf der Spielzeit schlug der SV Waldhausen Eibenstein 5:2.

Nach 1:2 noch klar gewonnen

Waldhausen stabilisiert nach dem Erfolg über den SV Eibenstein die eigene Position im Klassement. Mit beeindruckenden 35 Treffern stellt der SV Waldhausen (NÖ) den besten Angriff der 2. Klasse Waldviertel Zentral. Die Gastgeber knüpfen mit dem Sieg an die guten Auftritte in der bisherigen Saison an. Insgesamt sammelte der SV Waldhausen sechs Siege, ein Unentschieden und kassierte nur eine Niederlage. Waldhausen erfüllte zuletzt die Erwartungen und verbuchte aus den jüngsten fünf Partien zwölf Zähler.

Wann bekommt der Gast die Defensivprobleme in den Griff? Nach der Niederlage gegen den SV Waldhausen (NÖ) gerät Eibenstein immer weiter in die Bredouille. Der SV Eibenstein musste sich nun schon fünfmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da Eibenstein insgesamt auch nur einen Sieg und ein Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. Nach dem dritten Fehlschlag am Stück ist der SV Eibenstein weiter in Bedrängnis geraten. Gegen den SV Waldhausen war am Ende kein Kraut gewachsen.

Am nächsten Samstag reist Waldhausen zum SV Kirchberg/Walde, zeitgleich empfängt Eibenstein den SV Hoheneich.

2. Klasse Waldviertel Zentral: SV Waldhausen (NÖ) – SV Eibenstein, 5:2 (1:1)

80 Vaclav Tomecek 5:2

69 Sebastian Huber 4:2

65 Sebastian Huber 3:2

60 Valentin Grabovac 2:2

55 Andre Rossmanith 1:2

41 Thomas Koller 1:1

8 Mario Gutmann 1:0