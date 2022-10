Groß Dietmanns verliert Spitzenspiel gegen Arbesbach

Details Sonntag, 09. Oktober 2022 00:23

2. Klasse Waldviertel Zentral: Beim UFC Arbesbach gab es für den SVU Groß Dietmanns nichts zu holen. Der Gast verlor das Spiel vor rund 110 Zuschauern mit 0:2. Auf dem Papier ging Arbesbach als Favorit ins Spiel gegen Groß Dietmanns – der Verlauf der 90 Minuten zeigte, weshalb dem so war.

Nach 21 Minuten rettete die Querlatte für die Heimelf, als ein weiter Ball von Mohamad Ahmadi das Ziel somit nur knapp verfehlte. Die Mehrzahl an Chancen hatten jedoch die Gastgerber. Im ersten Durchgang tasteten sich die beiden Mannschaften lediglich ab, Tore gab es nicht zu verzeichnen. Lukas Turek erzielte vor 100 Zuschauern per Abstauber das 1:0, nachdem er zuvor die Querlatte traf. Sebastian Grudl versenkte die Kugel dann vom Elfmeterpunkt aus zum 2:0 für den UFC Arbesbach (77.). Schließlich strich Arbesbach die Optimalausbeute gegen Groß Dietmanns ein.

Arbesbach schiebt sich auf Rang zwei

Der UFC Arbesbach setzt sich mit dem Dreier im oberen Tabellendrittel fest. Wer die Heimmannschaft besiegen will, muss vor allem ein Rezept finden, die Hintermannschaft in Bedrängnis zu bringen. Erst acht Gegentreffer kassierte Arbesbach. Nur einmal gab sich Arbesbach bisher geschlagen. Mit vier Siegen in Folge ist der UFC Arbesbach so etwas wie die „Mannschaft der Stunde“.

Der SVU Groß Dietmanns belegt mit zwölf Punkten den fünften Tabellenplatz. Groß Dietmanns baut die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus.

Am nächsten Sonntag reist Arbesbach zum UFC Rastenfeld, zeitgleich empfängt Groß Dietmanns den SV Großsiegharts.

2. Klasse Waldviertel Zentral: UFC Arbesbach – SVU Groß Dietmanns, 2:0 (0:0)

77 Sebastian Grudl 2:0

47 Lukas Turek 1:0