Doppelpack: Sprinzl sichert Pfaffenschlag den Sieg gegen Allentsteig

Details Sonntag, 16. Oktober 2022 00:41

2. Klasse Waldviertel Zentral: Mit 0:3 verlor die USV Allentsteig am vergangenen Samstag deutlich gegen den SC Pfaffenschlag. Pfaffenschlag ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte vor knapp 100 Besuchern gegen Allentsteig einen klaren Erfolg.

Vojtech Poul brachte sein Team in der zehnten Minute mit einem Kopfballtreffer nach vorn. Nach 28 Minuten fanden die Gäste ihre größte Chance auf den Ausgleich vor. 37 Minuten waren gespielt, als die Gastgeber auf 2:0 erhöhen hätten können. In der Zeit bis zur Pause fiel aber kein weiteres Tor, es blieb bei der Führung für den SC Pfaffenschlag. Für das 2:0 und 3:0 war Stefan Sprinzl verantwortlich. Der Akteur traf gleich zweimal ins Schwarze (69./79.). In Minute 90 rettete die Querlatte ine noch höhere Niederlage der Gäste. Ein starker Auftritt ermöglichte Pf.schlag am Samstag einen ungefährdeten Erfolg gegen die USV Allentsteig.

Souveräner Erfolg von Pfaffenschlag

Für den SC Pfaffenschlag gibt es einiges zu tun. Denn die Bilanz von sechs Punkten aus fünf Heimspielen lässt doch Luft nach oben. Das Ergebnis hatte Auswirkungen auf die Tabelle, in der die Gastgeber auf den neunten Rang kletterten. In dieser Saison sammelte Pfaffenschlag bisher drei Siege und kassierte sechs Niederlagen.

Nach der empfindlichen Schlappe steckt Allentsteig weiter im Schlamassel. Die Ursache für das bis dato schwache Abschneiden der Gäste liegt insbesondere in der löchrigen Abwehr, die sich bereits 30 Gegentreffer fing. Die USV Allentsteig entschied kein einziges der letzten acht Spiele für sich.

Am nächsten Sonntag reist der SC Pfaffenschlag zum SV Eibenstein, zeitgleich empfängt Allentsteig den SVU Groß Dietmanns.

2. Klasse Waldviertel Zentral: SC Pfaffenschlag – USV Allentsteig, 3:0 (1:0)

