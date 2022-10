Hoheneich erreicht Remis bei Bad Großpertholz

Details Sonntag, 23. Oktober 2022 00:13

2. Klasse Waldviertel Zentral: Im Spiel des USC Bad Großpertholz gegen den SV Hoheneich gab es vor 110 Besuchern Tore am laufenden Band. Am Ende teilten sich sich beide Kontrahenten die Punkte beim Stand von 3:3. Wer vor dem Anpfiff ein Match auf Augenhöhe erwartet hatte, fühlte sich durch den Ausgang der Partie bestätigt.

Hoheneich geriet schon in der achten Minute in Rückstand, als Vojtech Preucil das schnelle 1:0 für Bad Großpertholz erzielte. Der USC Bad Großpertholz musste den Treffer von Matthias Fichtinger zum 1:1 hinnehmen (33.). Eine Aussage darüber, wer am Ende die Nase vorn haben würde, war nach dem Abpfiff der ersten Halbzeit noch nicht zu treffen. Es ging mit einem Gleichstand in die Kabinen. Dass der SV Hoheneich in der Schlussphase auf den Sieg hoffte, war das Verdienst von Andreas Steininger, der in der 79. Minute zur Stelle war. In der 86. Minute hatte Bad Großpertholz den 2:2-Ausgleich parat. Der Treffer zum 3:2 sicherte Hoheneich nicht nur die Führung – es war auch bereits der zweite von Fichtinger in diesem Spiel (87.). Mit seinem Treffer aus der 90. Minute bewahrte Lukas Holzinger seine Mannschaft vor der Niederlage und machte kurz vor dem Abpfiff das Remis perfekt. Am Ende stand ein Teilerfolg für beide Mannschaften. Der USC Bad Großpertholz und der SV Hoheneich spielten unentschieden.

Remis-Retter: Holzinger erzielt späten Ausgleich

Mit vier Siegen weist die Bilanz von Bad Großpertholz genauso viele Erfolge wie Niederlagen auf. Folgerichtig findet man sich im Tabellenmittelfeld wieder. Der letzte Dreier liegt für das Heimteam bereits drei Spiele zurück.

Drei Siege, ein Remis und fünf Niederlagen hat Hoheneich momentan auf dem Konto. Der Gast überließ den Gegnern in den letzten fünf Spielen jede Menge Punkte und sicherte sich nur einen Sieg.

Mit diesem Unentschieden verpasste Bad Großpertholz die Chance, sich von einem direkten Konkurrenten abzusetzen. In der Tabelle verbesserte sich der USC Bad Großpertholz trotzdem und steht nun auf Rang sieben.

Am nächsten Mittwoch reist der USC Bad Großpertholz zum SV Kirchberg/Walde, zeitgleich empfängt der SV Hoheneich den UFC Arbesbach.

2. Klasse Waldviertel Zentral: USC Bad Großpertholz – SV Hoheneich, 3:3 (1:1)

90 Lukas Holzinger 3:3

87 Matthias Fichtinger 2:3

86 Stefan Duernitzhofer 2:2

79 Andreas Steininger 1:2

33 Matthias Fichtinger 1:1

8 Vojtech Preucil 1:0