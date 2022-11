Geyer-Doppelpack: Rastenfeld bezwingt Allentsteig im Kellerduell

Details Montag, 31. Oktober 2022 00:07

2. Klasse Waldviertel Zentral: Der UFC Rastenfeld kam am Sonntag vor rund 80 Besuchern zu einem 2:1-Erfolg gegen die USV Allentsteig. Vor dem Anpfiff war ein ausgeglichenes Spiel erwartet worden. Letztendlich bestätigte sich diese Einschätzung, da lediglich ein Treffer über Sieg und Niederlage entschied.

Die erste Halbzeit endete ohne ein zählbares Ereignis für beide Mannschaften. Manuel Geyer brachte Allentsteig per Doppelschlag ins Hintertreffen, als er in der 49. und 51. Minute vollstreckte. Kamil Benhák versenkte den Ball in der 72. Minute im Netz von Rastenfeld. Als der Unparteiische die Partie abpfiff, reklamierten die Gastgeber schließlich einen 2:1-Heimsieg für sich.

Allentsteig nach der neunten Pleite in Folge Letzter

Der UFC Rastenfeld muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als vier Gegentreffer pro Spiel. Mit erschreckenden 44 Gegentoren stellt Rastenfeld die schlechteste Abwehr der Liga. In den letzten fünf Partien ließ der UFC Rastenfeld zu viele Punkte liegen. Von 15 möglichen Zählern holte man lediglich drei.

Die Ausbeute der Offensive ist bei der USV Allentsteig verbesserungswürdig, was man an den erst 14 geschossenen Treffern eindeutig ablesen kann. Die sportliche Misere – in den letzten neun Spielen gelang dem Gast kein einziger Sieg – hat ein Abstürzen im Tableau zur Folge. Aktuell liegt Allentsteig nur auf Rang 13.

Mit diesem Sieg zog Rastenfeld an der USV Allentsteig vorbei auf Platz zwölf. Allentsteig fiel auf die 13. Tabellenposition. Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher einen Sieg ein.

Der UFC Rastenfeld stellt sich am Samstag (14:00 Uhr) beim SV Eibenstein vor, einen Tag später und zur selben Zeit empfängt die USV Allentsteig den UFC Arbesbach.

2. Klasse Waldviertel Zentral: UFC Rastenfeld – USV Allentsteig, 2:1 (0:0)

72 Kamil Benhak 2:1

51 Manuel Geyer 2:0

49 Manuel Geyer 1:0