Karlstein/Thaya gewinnt Spitzenspiel gegen UFC Lok Langschlag

2. Klasse Waldviertel Zentral: Gegen den SG Karlstein/Thaya holte sich der UFC Lokomotive Langschlag vor einer Kulisse von 106 Zuschauern eine 1:3-Schlappe ab. Vor dem Match war man von einer Begegnung zweier ebenbürtiger Mannschaften ausgegangen. Nach 90 Minuten hatte schließlich Karlstein/Thaya die Nase vorn.

Das Heimteam erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Josef Sindelar traf in der sechsten Minute zur frühen Führung. Milan Stanek ließ sich in der 13. Minute nicht zweimal bitten und verwertete zum 1:1 für den UFC Lok Langschlag. Das letzte Tor der turbulenten Startphase markierte Jiri Smrcka in der 17. Minute, der Karlstein wieder in Front brachte. Um den entscheidenden Deut besser war zur Pause der SG Karlstein/Thaya, sodass es mit einer dünnen Führung in die Kabine ging. Mit dem 3:1 sicherte Sindelar Karlstein/Thaya nicht nur den Sieg, sondern erzielte auch seinen zweiten Tagestreffer (46.). Als der Unparteiische die Partie abpfiff, reklamierte der SG Karlstein/Thaya schließlich einen 3:1-Heimsieg für sich.

Karlstein/Thaya nun auf Rang zwei

Karlstein/Thaya schraubte das Punktekonto zum Ende der Hinrunde auf 26 Zähler in die Höhe und rangiert nun auf Platz zwei. Die Offensivabteilung des SG Karlstein/Thaya funktioniert bislang zuverlässig wie ein Schweizer Uhrwerk und schlug bereits 38-mal zu. Karlstein/Thaya knüpft mit dem Sieg an die guten Auftritte in der bisherigen Saison an. Insgesamt sammelte der SG Karlstein/Thaya acht Siege, zwei Unentschieden und kassierte nur zwei Niederlagen. Der Fünf-Spiele-Trend kommt bei Karlstein/Thaya etwas bescheiden daher. Lediglich sieben Punkte ergatterte der SG Karlstein/Thaya.

Langschlag hat auch nach der Pleite die vierte Tabellenposition inne. Sieben Siege, ein Remis und vier Niederlagen haben die Gäste derzeit auf dem Konto. Der UFC Lokomotive Langschlag baut die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus.

Für beide Mannschaften geht es zunächst in die Winterpause. Am 26.03.2023 empfängt Karlstein/Thaya dann im nächsten Spiel den SC Pfaffenschlag, während der UFC Lok Langschlag am gleichen Tag beim SV Waldhausen (NÖ) antritt.

2. Klasse Waldviertel Zentral: SG Karlstein/Thaya – UFC Lokomotive Langschlag, 3:1 (2:1)

46 Josef Sindelar 3:1

17 Jiri Smrcka 2:1

13 Milan Stanek 1:1

6 Josef Sindelar 1:0