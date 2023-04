Punkteteilung zwischen Groß Dietmanns und Karlstein/Thaya

Details Montag, 03. April 2023 00:25

2. Klasse Waldviertel Zentral: Das Spiel vom Sonntag zwischen Groß Dietmanns und Karlstein/Thaya endete vor fast 70 Zuschauern mit einem 2:2-Remis. Wer vor dem Anpfiff ein Match auf Augenhöhe erwartet hatte, fühlte sich durch den Ausgang der Partie bestätigt. Das Hinspiel hatte der SG Karlstein/Thaya für sich entschieden und einen 4:2-Sieg gefeiert.

Die Zuschauer mussten nicht lange auf Tore warten. In der 15. Minute brachte Ondrej Hacka den Ball im Netz des Gasts unter und brachte Groß Dietmanns in Front. Jiri Smrcka schockte Groß Dietmanns und drehte die Partie mit seinem Doppelpack für Karlstein/Thaya (24./39.). Mit einem Tor Vorsprung für den SG Karlstein/Thaya ging es für die beiden Teams in die Halbzeitpause. Die Heimischen konnten aber nochmal antworten. Himmet Balli war zur Stelle und markierte das 2:2 des SVU Groß Dietmanns (56.). Bis zum Abpfiff setzte sich keines der beiden Teams durch und so trennten sich die Gastgeber und Karlstein/Thaya mit einem Unentschieden.

Punkteteilung trotz Doppelpack von Smrcka

Nach 14 absolvierten Begegnungen nimmt Groß Dietmanns den vierten Platz in der Tabelle ein. Groß Dietmanns verbuchte insgesamt acht Siege, ein Remis und fünf Niederlagen. Der SVU Groß Dietmanns blieb auch im fünften Spiel hintereinander ungeschlagen, baute jedoch die Serie von vier Siegen nicht aus.

Nach 14 gespielten Runden gehen bereits 30 Punkte auf das Konto des SG Karlstein/Thaya und bescheren der Mannschaft einen hervorragenden dritten Platz. Die Offensive von Karlstein/Thaya in Schach zu halten ist kein Zuckerschlecken. Auch Groß Dietmanns war in diesem Spiel mehrmals überfordert. Bereits 43-mal schlugen die Angreifer des SG Karlstein/Thaya in dieser Spielzeit zu. Karlstein/Thaya weist in dieser Saison mittlerweile die stolze Bilanz von neun Erfolgen, drei Punkteteilungen und zwei Niederlagen vor. Der Fünf-Spiele-Trend kommt beim SG Karlstein/Thaya etwas bescheiden daher. Lediglich sieben Punkte ergatterte Karlstein/Thaya.

Groß Dietmanns stellt sich am Sonntag (16:30 Uhr) beim SV Waldhausen (NÖ) vor, einen Tag vorher und zur selben Zeit empfängt der SG Karlstein/Thaya den UFC Rastenfeld.

2. Klasse Waldviertel Zentral: SVU Groß Dietmanns – SG Karlstein/Thaya, 2:2 (1:2)

56 Himmet Balli 2:2

39 Jiri Smrcka 1:2

24 Jiri Smrcka 1:1

15 Ondrej Hacka 1:0

