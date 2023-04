Arbesbach verliert bei Bad Großpertholz

Details Sonntag, 09. April 2023 00:40

2. Klasse Waldviertel Zentral: Der USC Bad Großpertholz verpasste dem UFC Arbesbach vor rund 80 Besuchern einen Dämpfer und siegte mit 3:2 gegen den Tabellenführer. Bad Großpertholz hat mit dem Sieg über Arbesbach einen Coup gelandet. Der UFC Arbesbach hatte im Hinspiel an der eigenen Vormachtstellung keinerlei Zweifel aufkommen lassen und sich klar mit 4:0 durchgesetzt.

Über eine halbe Stunde lang hielt bei beiden Mannschaften die Null. Vojtech Preucil brachte den USC Bad Großpertholz aber dann in der 32. Minute nach vorn. Zur Pause behielt die Heimmannschaft die Nase knapp vorn. Preucil schnürte mit seinem zweiten Treffer einen Doppelpack und brachte seine Mannschaft mit dem 2:0 auf die Siegerstraße (50.). Der Tabellenführer wollte aber die drohende Niederlage nicht so einfach akzeptieren. In der 66. Minute erzielte David Hinterndorfer das 1:2 für Arbesbach. Mit dem Tor zum 3:1 steuerte Preucil bereits seinen dritten Treffer an diesem Tag bei (69.). Kurz vor Ultimo war noch Lukas Turek zur Stelle und zeichnete für das zweite Tor des UFC Arbesbach verantwortlich (89.). Am Ende verbuchte Bad Großpertholz gegen die Gäste die maximale Punkteausbeute.

Preucil glänzt als dreifacher Torschütze

Das Ergebnis hatte Auswirkungen auf die Tabelle, in der der USC Bad Großpertholz auf den fünften Rang kletterte. Sieben Siege, zwei Remis und sechs Niederlagen hat Bad Großpertholz derzeit auf dem Konto. Der USC Bad Großpertholz befindet sich auf Kurs und holte in den vergangenen fünf Spielen neun Punkte.

Nach 15 Spieltagen und nur zwei Niederlagen stehen für Arbesbach 37 Zähler zu Buche. Für hohen Unterhaltungswert war in den bisherigen Spielen des UFC Arbesbach stets gesorgt, mehr Tore als Arbesbach (60) markierte nämlich niemand in der 2. Klasse Waldviertel Zentral.

Am kommenden Samstag tritt Bad Großpertholz beim SV Großsiegharts an, während der UFC Arbesbach einen Tag zuvor den SG Karlstein/Thaya empfängt.

2. Klasse Waldviertel Zentral: USC Bad Großpertholz – UFC Arbesbach, 3:2 (1:0)

89 Lukas Turek 3:2

69 Vojtech Preucil 3:1

66 David Hinterndorfer 2:1

50 Vojtech Preucil 2:0

32 Vojtech Preucil 1:0

