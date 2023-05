Doppelpack: Urazil sichert Hoheneich den Sieg über Groß Dietmanns

Details Dienstag, 02. Mai 2023 00:02

2. Klasse Waldviertel Zentral: Rund 80 Besucher kamen zu diesem Spiel der nachgeholten 17. Runde. Durch ein 3:1 holte sich Hoheneich drei Punkte bei Groß Dietmanns. Das Hinspiel war mit 3:1 zugunsten von Gr Dietmanns geendet.

Der SV Hoheneich geriet schon in der achten Minute in Rückstand, als Michal Masat das schnelle 1:0 für den SVU Groß Dietmanns erzielte. Über eine halbe Stunde lang hatte die Führung Bestand. Für das 1:1 von Hoheneich zeichnete Marek Urazil verantwortlich (33.). Zur Pause stand ein Unentschieden, und für beide Mannschaften war noch alles drin. Der Treffer zum 2:1 sicherte dem SV Hoheneich nicht nur die Führung – es war auch bereits der zweite von Urazil in diesem Spiel (50.). Andreas Steininger erhöhte für die Gäste auf 3:1 (60.). In der letzten halben Stunde gelang es den Gastgebern nicht mehr etwas Zählbares auf die Anzeigentafel zu bringen. Am Ende punktete Hoheneich dreifach bei Groß Dietmanns.

Doppelpack der Schlüssel zum Sieg

Groß Dietmanns muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Trotz der Niederlage belegt das Heimteam weiterhin den fünften Tabellenplatz. Neun Siege, ein Remis und acht Niederlagen hat der SVU Groß Dietmanns momentan auf dem Konto. Aus den vergangenen fünf Partien verbuchte Groß Dietmanns nur vier Zähler.

Der SV Hoheneich ist nach diesem Triumph bis auf Weiteres auf die achte Position vorgerückt. Hoheneich bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt sieben Siege, ein Unentschieden und neun Pleiten. In den letzten fünf Partien rief der SV Hoheneich konsequent Leistung ab und holte neun Punkte.

Groß Dietmanns tritt am Sonntag beim UFC Rastenfeld an. Hoheneich empfängt schon am Sonntag den SV Großsiegharts als nächsten Gegner.

2. Klasse Waldviertel Zentral: SVU Groß Dietmanns – SV Hoheneich, 1:3 (1:1)

60 Andreas Steininger 1:3

50 Marek Urazil 1:2

33 Marek Urazil 1:1

8 Michal Masat 1:0

