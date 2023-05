Langschlags Pacholik spielt Arbesbach schwindelig

Details Sonntag, 07. Mai 2023 00:02

2. Klasse Waldviertel Zentral: Am Samstag begrüßte der UFC Lok Langschlag Arbesbach. Die Begegnung ging vor 190 Zuschauern mit 3:1 zugunsten von Langschlag aus. Vor dem Match war man von einer Begegnung zweier ebenbürtiger Mannschaften ausgegangen. Nach 90 Minuten hatte schließlich der UFC Lokomotive Langschlag die Nase vorn. Im Hinspiel war die Heimmannschaft mit 0:4 krachend untergegangen.

Die Gäste erwischten einen Traumstart. Vor 190 Zuschauern markierte Stanislav Pacholik die Führung für den UFC Lok Langschlag (11.). Nach 18 Minuten rettete die Stange für die Gäste. Erst nach 37 Minuten fanden die Gäste ihre erste Chance vor. Bis zum Pausenpfiff blieb der Stand unverändert. Mit einem schnellen Doppelpack (54./58.) zum 3:0 schockte Pacholik den UFC Arbesbach. Lukas Turek verkürzte für den Gast später in der 72. Minute auf 1:3. Nun übernahmen die Gäste das Spiel, kamen aber nicht mehr zu Toren. Als der Referee die Begegnung beim Stand von 3:1 letztlich abpfiff, hatte Langschlag die drei Zähler unter Dach und Fach.

Langschlag greift ins Titelrennen ein

Nach dem klaren Erfolg über Arbesbach festigt der UFC Lokomotive Langschlag den vierten Tabellenplatz. Der UFC Lok Langschlag sammelt weiterhin fleißig Erfolge, deren Zahl sich mittlerweile auf elf summiert. In der Bilanz kommen noch ein Unentschieden und fünf Niederlagen dazu. Mit vier Siegen in Folge ist Langschlag so etwas wie die „Mannschaft der Stunde“.

Nach 19 absolvierten Begegnungen nimmt der UFC Arbesbach den dritten Platz in der Tabelle ein. 13 Siege, ein Remis und fünf Niederlagen hat Arbesbach momentan auf dem Konto. Der Fünf-Spiele-Trend kommt beim UFC Arbesbach etwas bescheiden daher. Lediglich drei Punkte ergatterte Arbesbach.

Am kommenden Sonntag trifft der UFC Lokomotive Langschlag auf den SV Großsiegharts, der UFC Arbesbach spielt tags zuvor gegen den SC Pfaffenschlag.

2. Klasse Waldviertel Zentral: UFC Lokomotive Langschlag – UFC Arbesbach, 3:1 (1:0)

72 Lukas Turek 3:1

58 Stanislav Pacholik 3:0

54 Stanislav Pacholik 2:0

11 Stanislav Pacholik 1:0

