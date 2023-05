Rastenfeld vergibt beim UFC Arbesbach eine 3:1-Führung

Details Samstag, 27. Mai 2023 00:08

2. Klasse Waldviertel Zentral: Im Spiel des UFC Arbesbach gegen den UFC Rastenfeld gab es vor mehr als 90 Zuschauern Tore am laufenden Band. Am Ende teilten sich sich beide Kontrahenten die Punkte beim Stand von 3:3. Über das Remis konnte sich Rastenfeld entschieden mehr freuen als der vermeintliche Favorit UFC Arbesbach. Im Hinspiel wurde der Tabellenletzte mit 1:7 abgeschossen.

Christoph Kolm war vor 93 Zuschauern mit der Führung für den Favoriten zur Stelle (14.). Im Anschluss fanden die Gastgeber weitere gute Möglichkeiten vor. Julian Zeller schockte Arbesbach und drehte die Partie mit seinem Doppelpack für den UFC Rastenfeld (34./40.). Die Pausenführung von Rastenfeld fiel knapp aus. Auch in Halbzeit zwei vergaben die Heimischen Chance um Chance. Doch Matthias Fischer erhöhte den Vorsprung der Gäste nach 55 Minuten auf 3:1. Nun legten die Gastgeber aber nochmal zwei Gänge zu. Das 2:3 des UFC Arbesbach bejubelte David Hinterndorfer (58.), der per Kopf zur Stelle war. Elias Pfeiffer traf zum 3:3 zugunsten des Gastgebers (83.). Letztlich gingen Arbesbach und der UFC Rastenfeld mit jeweils einem Punkt auseinander.

Rastenfeld überrascht dennoch

Das Remis brachte den UFC Arbesbach in der Tabelle voran. Arbesbach liegt nun auf Rang zwei. Mit 79 geschossenen Toren gehört der UFC Arbesbach offensiv zur Crème de la Crème der 2. Klasse Waldviertel Zentral. 15 Siege, zwei Remis und fünf Niederlagen hat Arbesbach momentan auf dem Konto. Aus den vergangenen fünf Partien verbuchte der UFC Arbesbach nur sieben Zähler.

Rastenfeld muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als vier Gegentreffer pro Spiel. Der UFC Rastenfeld ist in der Rückrunde noch ohne Sieg. Gerade einmal einen Punkt fuhr Rastenfeld bisher ein. 18:93 – das Torverhältnis des UFC Rastenfeld spricht eine mehr als deutliche Sprache. Einen Sieg, zwei Remis und 18 Niederlagen hat Rastenfeld derzeit auf dem Konto. In neun ausgetragenen Spielen kam der UFC Rastenfeld in der laufenden Rückrunde nicht über ein Unentschieden hinaus.

Arbesbach tritt das nächste Mal in zwei Wochen, am 11.06.2023, beim SV Großsiegharts an. Am 04.06.2023 empfängt Rastenfeld in der nächsten Partie Großsiegharts.

2. Klasse Waldviertel Zentral: UFC Arbesbach – UFC Rastenfeld, 3:3 (1:2)

83 Elias Pfeiffer 3:3

58 David Hinterndorfer 2:3

55 Matthias Fischer 1:3

40 Julian Zeller 1:2

34 Julian Zeller 1:1

14 Christoph Kolm 1:0

