Langschlag feiert bei Bad Großpertholz klaren Auswärtserfolg

Details Sonntag, 11. Juni 2023 00:09

2. Klasse Waldviertel Zentral: Der UFC Lok Langschlag setzte sich vor 150 Besuchern standesgemäß gegen Bad Großpertholz mit 4:1 durch. An den Kräfteverhältnissen kamen am Ende keine Zweifel auf. Langschlag löste die Pflichtaufgabe mit Bravour. Im Hinspiel wurde der USC Bad Großpertholz mit 0:6 abgeschossen.

Der UFC Lokomotive Langschlag erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Stanislav Pacholik traf in der ersten Minute zur frühen Führung. Die Gäste machten weiter Druck und erhöhten den Spielstand im Eilschritt durch einen Treffer von Michael Pilz (8.). Michal Schön musste nach 14 Minuten mit glatt Rot (Torchancenverhinderung) vom Feld. Vojtech Preucil versenkte den Ball in der 26. Minute im Netz des UFC Lok Langschlag und verkürzte auf 2:1. Pacholik schnürte mit seinem zweiten Treffer einen Doppelpack und brachte seine Mannschaft auf die Siegerstraße (29.). Bis zum Abpfiff des ersten Durchgangs wurden keine Tore mehr geschossen und so traten die Mannschaften den Gang in die Kabinen an. Für ruhige Verhältnisse sorgte Patrick Prock, als er das 4:1 für Langschlag besorgte (56.). Letztlich fuhr der UFC Lokomotive Langschlag einen souveränen Erfolg ein, dessen Grundstein im ersten Spielabschnitt gelegt worden war.

Anschlusstor von Preucil bleibt nur ein Ehrentreffer

Kurz vor Saisonende steht Bad Großpertholz mit 29 Punkten auf Platz neun. Die Heimmannschaft musste sich nun schon zwölfmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da der USC Bad Großpertholz insgesamt auch nur neun Siege und zwei Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster.

Der UFC Lok Langschlag hat nach dem souveränen Erfolg über Bad Großpertholz weiter die zweite Tabellenposition inne. Mit 75 geschossenen Toren gehört Langschlag offensiv zur Crème de la Crème der 2. Klasse Waldviertel Zentral.

Die Misere von Bad Großpertholz hält an. Insgesamt kassierte der USC Bad Großpertholz nun schon fünf Niederlagen am Stück. Seit zehn Partien ist es keiner Mannschaft mehr gelungen, den UFC Lok Langschlag zu besiegen.

Bad Großpertholz stellt sich am Samstag (17:30 Uhr) beim SC Pfaffenschlag vor, einen Tag später und zur selben Zeit empfängt Langschlag den SG Karlstein/Thaya.

2. Klasse Waldviertel Zentral: USC Bad Großpertholz – UFC Lokomotive Langschlag, 1:4 (1:3)

56 Patrick Prock 1:4

29 Stanislav Pacholik 1:3

26 Vojtech Preucil 1:2

8 Michael Pilz 0:2

1 Stanislav Pacholik 0:1

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei