ASK Ternitz: Wir haben vorne alle geschlagen und wollen in die Top 3!

Details Montag, 11. Dezember 2023 18:41

Der ASK Ternitz liegt nach der Hinrunde in der 2. Klasse Wechsel mit 18 Punkten auf Rang fünf. Auf den Tabellenführer fehlen allerdings nur vier Punkte und deshalb ist Trainer und Obmann Ayhan Atabinen mit den gezeigten Leistungen seiner Mannschaft sehr zufrieden. Als Ziel hat man sich beim ASK Ternitz die Top 3 gesetzt. Deshalb wird man auch im Winter einen weiteren Legionär verpflichten und im Februar ein Trainingslager im Ausland einbauen.

Wie zufrieden sind Sie mit den im Herbst gezeigten Leistungen Ihrer Mannschaft?

Trainer und Obmann Ayhan Atabinen: „Ich muss eigentlich sehr zufrieden sein. Da wir mit einem kleinen 13-Mann-Kader in die Saison gestartet sind und im Laufe der Saison noch drei Ausfälle zu beklagen hatten, muss man mit Platz fünf und nur vier Punkten Rückstand auf den Ersten, sehr zufrieden sein. Wir haben die Teams die vor uns liegen eigentlich alle geschlagen. Es ist alles möglich. In der Not musste ich auch meinen eigenen Sohn mit 17 einsetzen.“

Welche Ziele hat man sich für den Rest der Saison gesetzt?

Trainer und Obmann Ayhan Atabinen: „Schon vor Beginn der Saison war mein Ziel unter die ersten drei Mannschaften zu kommen. Dazu fehlt nicht viel und wenn dann auch noch die drei verletzten Spieler und neue Spieler hinzukommen, ist das möglich. Wir haben ja nur einen Legionär und werden im Winter einen zweiten dazu holen.“

Welcher Konkurrent hat Sie besonders beeindruckt?

Trainer und Obmann Ayhan Atabinen: „In dieser Klasse kann jeder jeden schlagen. Auch wenn ich beim letzten Spiel nicht dabei war, mein großer Favorit ist Bad Erlach, auch wenn sie jetzt noch etwas Rückstand haben.“

Gab es einen Spieler in Ihren Reihen der Sie besonders beeindruckt hat?

Trainer und Obmann Ayhan Atabinen: „Eigentlich war es Christoph Ungersbäck. Der dürfte vom Arzt her eigentlich gar nicht spielen und hat sich voll reingehauen.“

"Trainingslager in Antalya"

Welche Pläne hat man im Winter bzw. in der Vorbereitung auf das Frühjahr?

Trainer und Obmann Ayhan Atabinen: „Hallenturniere lassen wir aus, da wir eh so einen kleinen Kader haben und wir nicht auch noch Verletzte brauchen können. Von 5. bis 10. Februar werden wir ein Trainingslager in Antalya (Türkei) einbauen. Wir sind da schon das dritte Jahr unten und die Spieler fühlen sich dort wohl.“

Was trauen Sie der österreichischen Nationalmannschaft bei der EURO 2024 in Deutschland zu?

Trainer und Obmann Ayhan Atabinen: „Ich denke es ist eine schwere Gruppe. Es wird wohl auf ein Entscheidungsspiel gegen die Niederlande hinauslaufen. Mit denen werden wir uns um den Aufstieg duellieren.“

FotoCredits: Ligaportal.at

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.