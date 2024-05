USC Hochneukirchen will nach "Auf und Ab" auf Sieg spielen

2. Klasse Wechsel

Details Dienstag, 07. Mai 2024 15:09

Der USC Hochneukirchen verlebt in der 2. Klasse Wechsel eine Rückrunde mit bis dato vielen Ups and Downs. Die Elf von Trainer Ing. Manuel Mannsfeldner hat im bisherigen Verlauf beachtliche Siege errungen, jedoch auch ärgerliche Punktverluste hinnehmen müssen. Insgesamt ist die Stimmung jedoch eine gute, man liegt auf dem fünften Tabellenplatz und ist absolut in Schlagdistanz zu den weiter vorne angesiedelten Teams. Ligaportal hat die Gelegenheit genutzt und mit Coach Mannsfeldner über die bisherige Rückrunde, die Ziele, die kommende Saison und die nächste Aufgabe zu sprechen.

Ligaportal: Herr Ing. Mannsfeldner, wie fällt Ihr Resümee zum bisherigen Verlauf der Rückrunde aus?

Ing. Manuel Mannsfeldner: Es war ein Auf und Ab bis jetzt. Wir haben bis jetzt vier Spiele gewonnen und drei verloren. Es ist personaltechnisch natürlich schwierig, wenn man einen Legionär abgibt und wir eigentlich nur noch mit einem weiteren Ungarn spielen. Unseren zweiten Legionär haben wir nach zwei Spielen in beidseitigem Einvernehmen abgegeben. Wir geben den jungen Spielern die Chance, sich zu etablieren. Das hat gut funktioniert, es sind teilweise Schnittpartien auf unsere Seite gefallen, Platz fünf ist okay, Ziel ist es, unter die ersten Fünf zu kommen auf jeden Fall. Wir haben nun noch vier schwere Spiele vor uns, es kommen jede Woche zwei gesperrte Spieler dazu, zwei zurück, wir haben in der Hinrunde viele Gelbe Karten kassiert, wir werden das aber so gut wie möglich lösen.

Ligaportal: Das verbleibende Saisonziel ist damit mit den Top fünf abgesteckt?

Ing. Manuel Mannsfeldner: Ja, die ersten Fünf sind das Ziel, alles andere wäre vermessen, es wird schwierig genug, das ist unser Minimalziel.

Ligaportal: Gibt es bereits Neuigkeiten für die kommende Saison, wie weit ist man mit dem bestehenden Kader bereits in puncto Verlängerungen?

Ing. Manuel Mannsfeldner: Kadertechnisch wird ziemlich alles bleiben. Andi Renner, der Torhüter, wird ersetzt, da kommt Matthias zurück, der jetzt in der Oberliga in der Steiermark unterwegs ist. Er kehrt zu seinem Heimatverein zurück. Wir hätten mit Andi gerne weitergemacht, wenn aber ein Einheimischer zurückkommt, hat der natürlich den Vorzug. Ansonsten wurde Harsanyi verlängert, darüber hinaus sind wir auf der Suche nach Verstärkungen, hier gibt es einige potenzielle Kandidaten, fix ist aber noch nichts.

Ligaportal: Nach dem Spiel ist bekanntlich vor dem Spiel, was erwartet Ihre Mannschaft in der kommenden Runde, welche Art von Aufgabe wird das?

Ing. Manuel Mannsfeldner: Wir spielen in Grünbach, das ist ganz schwierig, vor allem ist es auswärts bei ihnen schwer. Sie haben sehr viele Legionäre in der Mannschaft, ich glaube sechs Slowaken, sind spielerisch eine sehr starke Mannschaft. Für uns wird es über den Kampf gehene, wir müssen 100 Prozent spielen, um in diesem Auswärtsspiel im Idealfall drei Punkte mitzunehmen. Es wird aber eine schwierige Aufgabe, die haben heuer noch kein Spiel verloren, sind gut drauf, wir wollen aber definitiv auf Sieg spielen.

